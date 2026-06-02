சென்னையில் நடைபெற்ற மாநில சீனியா் நீச்சல் போட்டியின் முதல் நாளில் 5 புதிய சாதனைகள் படைக்கப்பட்டன.
செங்கல்பட்டு மாவட்ட நீச்சல் சங்கம், எஸ் ஆா் எம் ஐஎஸ்டி கல்வி நிறுவனம், தமிழ்நாடு மாநில நீச்சல் சங்கம் சாா்பில் 80-ஆவது மாநில சீனியா் நீச்சல் போட்டி டாக்டா் டி ஆா் பாரிவேந்தா் நீச்சல் குளத்தில் திங்கள்கிழமை தொடங்கியது.
இப் போட்டியை கல்லூரியின் உடற்கல்வி இயக்குநா் மோகன கிருஷ்ணன் தொடங்கி வைத்தாா். தமிழ்நாடு மாநில நீச்சல் சங்க தலைவா் டி.சந்திரசேகரன் தலைமை வகித்தாா். முதல் நாளில் 5 புதிய மீட் சாதனைகள் படைக்கப்பட்டன
ஆடவா் 50 மீட்டா் பிரஸ்ட்ஸ்ட்ரோக் பிரிவில் எஸ் டி ஏ டி சென்னை அணி வீரா் தனுஷ் சுரேஷ் பந்தய தூரத்தை 28.40 விநாடிகளில் கடந்து எஸ் டி ஏ டி டால்ஃபின் அணி வீரா் யாதேஷ் பாபுவின் பழைய சாதனையான 28.57 விநாடிகளை முறியடித்து புதிய சாதனை படைத்தாா்.
100 மீட்டா் பேக் ஸ்ட்ரோக் நீச்சலில் எஸ்ஏ வி டைட்டன் அணி வீரா் எம் ஜே பிரவீண் குமாா் பந்தய தூரத்தை 58.47 விநாடிகளில் கடந்து டா்ட்டில்ஸ் அணி வீரா் நிதிக் நாதெல்லா 58.. 3 7 விநாடிகளில் கடந்த சாதனையை முறியடித்து புதிய மீட்சாதனை படைத்துள்ளாா்.
மகளிா் 200 மீட்டா் பிரஸ்ட்ஸ்ரோக் நீச்சலில் எஸ் டி ஏ டி சென்னை அணி வீராங்கனை ஸ்ரீநிதி நடேசன் பந்தய தூரத்தை 2 நிமிஷம் 45.71 விநாடிகளில் கடந்து டா்ட்டில்ஸ் அணி வீராங்கனை ராகவியின் 2 நிமிஷம் 49 .13 விநாடிகள் என்ற சாதனையை முறியடித்து புதிய மீட் சாதனை படைத்துள்ளாா்.
இது தவிர ஏசஸ் ஏ அணி 4ஷ் 200 மீட்டா் ஃப்ரீ ஸ்டைல் தொடா் நீச்சலில் ஆண்கள் பிரிவிலும் பெண்கள் பிரிவிலும் புதிய மீட் சாதனைகளை படைத்தது.
புதிய மீட் சாதனை படைத்த பிரவீண்குமாா், ஸ்ரீநிதி, தனுஷ்