Dinamani
லெபனானில் தாக்குதல்கள் தொடா்ந்தால் போா்நிறுத்தம் ரத்து: ஈரான் எச்சரிக்கைகோடையில் அதிகரிக்கும் மாரடைப்புகள்: எச்சரிக்கும் மருத்துவர்கள்22 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கை!3வது குழந்தை பெற சலுகை அறிவிக்க தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை! விசிக எம்.பி., ரவிக்குமார்நீட்: கல்வி அமைச்சருக்கு எதிராக போராட்டம்! கரப்பான்பூச்சி கட்சித் தலைவர் இந்தியா வருகிறார்!புதிய கட்சி தொடங்கப்போகிறீர்களா? 2 நாள்களில் பதில் சொல்கிறேன் - அண்ணாமலை பேட்டிஆட்சிக்கு வந்த பிறகும் திமுகவை குறை சொல்கிறார் விஜய் : கனிமொழிரீல்ஸ் போட்டவர்கள் நியூஸ் பார்க்கிறார்கள்: இளைஞர்கள் அரசியலை கவனிக்கின்றனர் - விஜய்அரை நூற்றாண்டு சாதி, மத அரசியலை உடைத்திருக்கிறோம்: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுதிமுக - தவெக இடையேதான் போட்டி: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுசிங்கப்பெண் காவல் படை அடுத்த வாரம் தொடங்கப்படும்! முதல்வர் விஜய்திருச்சி கிழக்கில் சாமானியனை வேட்பாளராக நிறுத்துவேன்: முதல்வர் விஜய்
/
செய்திகள்

மாநில சீனியா் நீச்சல் போட்டி: 5 புதிய சாதனைகள்!

சென்னையில் நடைபெற்ற மாநில சீனியா் நீச்சல் போட்டியின் முதல் நாளில் 5 புதிய சாதனைகள் படைக்கப்பட்டன.

News image

பங்கேற்ற வீரா்கள்

Updated On :2 ஜூன் 2026, 3:08 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னையில் நடைபெற்ற மாநில சீனியா் நீச்சல் போட்டியின் முதல் நாளில் 5 புதிய சாதனைகள் படைக்கப்பட்டன.

செங்கல்பட்டு மாவட்ட நீச்சல் சங்கம், எஸ் ஆா் எம் ஐஎஸ்டி கல்வி நிறுவனம், தமிழ்நாடு மாநில நீச்சல் சங்கம் சாா்பில் 80-ஆவது மாநில சீனியா் நீச்சல் போட்டி டாக்டா் டி ஆா் பாரிவேந்தா் நீச்சல் குளத்தில் திங்கள்கிழமை தொடங்கியது.

இப் போட்டியை கல்லூரியின் உடற்கல்வி இயக்குநா் மோகன கிருஷ்ணன் தொடங்கி வைத்தாா். தமிழ்நாடு மாநில நீச்சல் சங்க தலைவா் டி.சந்திரசேகரன் தலைமை வகித்தாா். முதல் நாளில் 5 புதிய மீட் சாதனைகள் படைக்கப்பட்டன

ஆடவா் 50 மீட்டா் பிரஸ்ட்ஸ்ட்ரோக் பிரிவில் எஸ் டி ஏ டி சென்னை அணி வீரா் தனுஷ் சுரேஷ் பந்தய தூரத்தை 28.40 விநாடிகளில் கடந்து எஸ் டி ஏ டி டால்ஃபின் அணி வீரா் யாதேஷ் பாபுவின் பழைய சாதனையான 28.57 விநாடிகளை முறியடித்து புதிய சாதனை படைத்தாா்.

100 மீட்டா் பேக் ஸ்ட்ரோக் நீச்சலில் எஸ்ஏ வி டைட்டன் அணி வீரா் எம் ஜே பிரவீண் குமாா் பந்தய தூரத்தை 58.47 விநாடிகளில் கடந்து டா்ட்டில்ஸ் அணி வீரா் நிதிக் நாதெல்லா 58.. 3 7 விநாடிகளில் கடந்த சாதனையை முறியடித்து புதிய மீட்சாதனை படைத்துள்ளாா்.

மகளிா் 200 மீட்டா் பிரஸ்ட்ஸ்ரோக் நீச்சலில் எஸ் டி ஏ டி சென்னை அணி வீராங்கனை ஸ்ரீநிதி நடேசன் பந்தய தூரத்தை 2 நிமிஷம் 45.71 விநாடிகளில் கடந்து டா்ட்டில்ஸ் அணி வீராங்கனை ராகவியின் 2 நிமிஷம் 49 .13 விநாடிகள் என்ற சாதனையை முறியடித்து புதிய மீட் சாதனை படைத்துள்ளாா்.

இது தவிர ஏசஸ் ஏ அணி 4ஷ் 200 மீட்டா் ஃப்ரீ ஸ்டைல் தொடா் நீச்சலில் ஆண்கள் பிரிவிலும் பெண்கள் பிரிவிலும் புதிய மீட் சாதனைகளை படைத்தது.

புதிய மீட் சாதனை படைத்த பிரவீண்குமாா், ஸ்ரீநிதி, தனுஷ்

புதிய மீட் சாதனை படைத்த பிரவீண்குமாா், ஸ்ரீநிதி, தனுஷ்

தொடர்புடையது

மாநில நீச்சல் போட்டி: காஞ்சிபுரம் வீரா்கள் 103 போ் பதக்கம் வென்று சாதனை

மாநில நீச்சல் போட்டி: காஞ்சிபுரம் வீரா்கள் 103 போ் பதக்கம் வென்று சாதனை

ரூ. 1 கோடிக்கு புதிய பி.எம்.டபிள்யூ கார் அறிமுகம்! 5 விநாடிகளில் 100 கி.மீ. வேகம்!!

ரூ. 1 கோடிக்கு புதிய பி.எம்.டபிள்யூ கார் அறிமுகம்! 5 விநாடிகளில் 100 கி.மீ. வேகம்!!

மாநில சீனியா் ஹாக்கி: அரையிறுதியில் 4 அணிகள்

மாநில சீனியா் ஹாக்கி: அரையிறுதியில் 4 அணிகள்

மாநில சீனியா் ஹாக்கி: காலிறுதியில் சென்னை, கோவை, விருதுநகா், நெல்லை, மதுரை, தஞ்சை அணிகள்

மாநில சீனியா் ஹாக்கி: காலிறுதியில் சென்னை, கோவை, விருதுநகா், நெல்லை, மதுரை, தஞ்சை அணிகள்

விடியோக்கள்

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி