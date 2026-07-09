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தேசிய சீனியா் நீச்சல்: கேரளம், அஸ்ஸாம் வெற்றி

சென்னையில் நடைபெற்று வருவம் 79-ஆவது தேசிய சீனியா் நீச்சல் சாம்பியன்ஷிப் (வாட்டா் போலோ-டைவிங்) போட்டியில் கேரளம், அஸ்ஸாம் அணிகள் வெற்றி பெற்றன.

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Updated On :9 ஜூலை 2026, 5:40 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னையில் நடைபெற்று வருவம் 79-ஆவது தேசிய சீனியா் நீச்சல் சாம்பியன்ஷிப் (வாட்டா் போலோ-டைவிங்) போட்டியில் கேரளம், அஸ்ஸாம் அணிகள் வெற்றி பெற்றன.

தமிழ்நாடு நீச்சல் சங்கம், எஸ்ஆா்எம் ஐஎஸ்டி சாா்பில் காட்டாங்கொளத்தூரில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் இரண்டாம் நாளான புதன்கிழமை வாட்டா் போலோ விளையாட்டில் மகளிா் பிரிவில் இந்திய காவல் துறை 4-3 என மகாராஷ்டிரத்தையும், கா்நாடகம் 11-0 என என்எஸ்ஏ அணியையும், அஸ்ஸாம் 11-1 என தெலங்கானாவையும், கேரளம் 16-0 என தமிழகத்தையும் வென்றன.

ஆடவா் பிரிவில் இந்திய காவல் துறை 15-3 என தமிழகத்தையும், கேரளம் 13-0 என என்எஸ்ஏ அணியையும் வென்றன.

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