தோல்வியிலும் மனம் கவர்ந்த மொராக்கோ..! பலம்வாய்ந்த பிரான்ஸை சமன்செய்தது எப்படி?

கால்பந்து உலகக் கோப்பை காலிறுதிப் போட்டியில் மொராக்கோ அணி பிரான்ஸிடம் வீழ்ந்தாலும், ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்று வருகிறது.
அமெரிக்காவில் போஸ்டான் கால்பந்து திடலில் இந்திய நேரப்படி இன்று அதிகாலை 1.30 மணிக்கு தொடங்கியது. இந்தப்போட்டியில் முதல் பாதியில் இரு அணிகளுமே கோல் அடிக்காமல் திணறியது. இரண்டாம் பாதியில் 2-0 என பிரான்ஸ் வென்றது.
இந்தப் போட்டியில் மொராக்கோ அணி மற்றும் பிரான்ஸ் அணி இருவர்களுமே 46 சதவிகிதம் பந்தை தன்வசம் வைத்திருக்கிறார்கள். 8 சதவிகிதம் இருவரும் மிகுந்த போட்டியில் இருந்தனர்.
பிரான்ஸ் அணி இந்தப் போட்டியில் 22 ஷாட்டுகளை அடித்தார்கள். அதில் இலக்கை நோக்கி 8 கோல்கள் அடித்தார்கள். அதில் 2 மட்டுமே கோலாக மாறின. மற்றவை மொராக்கோ கோல்கீப்பரால் தடுக்கப்பட்டன.
பந்தை தன்வசம் வைத்திருக்கும் விவரங்கள். - படம்: ஃபிஃபா
இந்தப் போட்டியில் மொராக்கோ அணி 5 ஷாட்டுகளில் ஒரு முறை மட்டுமே இலக்கை நோக்கி அடிக்கப்பட்டது. பந்தை பாஸ் செய்வதில் பிரான்ஸை (497) விட மொராக்கோ ( 539) அதிகமாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
இரு அணிகளின் பாஸ் செய்த விவரங்கள். - படம்: ஃபிஃபா
கடைசிவரை மொராக்கோ அணி சிறப்பாக விளையாடி ரசிகர்களின் இதயத்தை வென்றது. மிகவும் பலம்வாய்ந்த பிரான்ஸ் அணியிடம் இரண்டு முறை தோல்வியுற்றுள்ளது அதன் துரதிஷ்டத்தைக் காட்டுகிறது.
Summary
Morocco: Winning hearts even in defeat! How did they hold the mighty France to a draw?
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