2ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்த இஸ்மாயில் சைபாரி..! மொராக்கோ த்ரில் வெற்றி!

ஸ்காட்லாந்து - மொராக்கோ இடையேயான கால்பந்து உலகக் கோப்பை ஆட்டத்தில் 1-0 என மொராக்கோ த்ரில் வெற்றி பெற்றது.
கால்பந்து உலகக் கோப்பை 2026-க்கு முதல் ஆப்பிரிக்க நாடாக மொராக்கோ அணி தேர்வாகியது. முதல் போட்டியில் ஐந்து முறை சாம்பியனான பிரேசிலுடன் 1-1 என சமன்படுத்தியது.
பாஸ்டனில் நடைபெற்ற ஸ்காட்லாந்துக்கு எதிரான லீக் சுற்று ஆட்டத்தில் மொராக்கோவின் இஸ்மாயில் சைபாரி போட்டியின் இரண்டாவது நிமிஷத்திலேயே கோல் அடித்து அசத்தினார்.
முதல் பாதியில் 1-0 என முடிய, இரண்டாம் பாதியில் இரண்டாவது கோல் அடிக்க மொராகோ எவ்வளவோ முயற்சித்தும் முடியவில்லை. ஸ்காட்லாந்து அணியும் தனது முதல் கோல் அடிக்க திணறியது.
இந்தப் போட்டியில் மொராக்கோ அணியினர் 54 சதவிகித பந்தை தன்வசம் வைத்திருந்தார்கள். இருப்பினும் இரண்டாவது கோல் அடிக்க முடியாமல் திணறினார்கள்.
இந்தப் போட்டியில் மொத்தமாக 12 முறை கோல்கள் அடிக்க மொராக்கோ அணியினர் முயற்சித்தனர். ஸ்காட்லந்து அணியின் கோல் கீப்பர் சிறப்பாக செயல்பட்டு, பல கோல்களைத் தடுத்தார்.
கடைசி ஆட்டத்தில் ஸ்காட்லந்து - பிரேசில் உடனும், மொராக்கோ - ஹைதியுடன் மோதவிருக்கிறார்கள். டாப் 2 இடத்தை யார் பிடிப்பார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு குரூப் சியில் அதிகரித்துள்ளது.
Summary
Saibari scores in second minute to lift Morocco to 1-0 win over Scotland at WC
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