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10 பேர் கொண்ட பராகுவேவிடம் தோல்வியுற்று, கண்ணீருடன் உலகக் கோப்பையிலிருந்து வெளியேறிய துருக்கி!

கால்பந்து உலகக் கோப்பையிலிருந்து வெளியேறிய துருக்கி அணி குறித்து...

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கண்ணீருடன் துருக்கி வீரர், வெற்றியுடன் பராகுவே, சோகத்தில் துருக்கி வீரர்கள். - படங்கள்: ஏபி

Updated On :20 ஜூன் 2026, 1:53 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பராகுவே அணியிடம் துருக்கி தோல்வியுற்று, கால்பந்து உலகக் கோப்பையிலிருந்து இரண்டாவது அணியாக வெளியேறியது. முதல் அணியாக ஹைதி வெளியேறியது.

இந்த உலகக் கோப்பையில் இருந்து பிரேசில் அணியிடம் ஹைதி அணி 0-3 என தோல்வியுற்று முதல் அணியாக வெளியேறியது. இதனைத் தொடர்ந்து பராகுவே - துருக்கி அணிகள் மோதின.

இந்தப் போட்டியின் 2ஆவது நிமிஷத்திலேயே பராகுவே அணியின் மத்தியாஸ் கலார்சா கோல் அடித்து அசத்தினார். 1-0 என முன்னிலை வகித்தது.

பின்னர், முதல் பாதியின் ஸ்டாப்பேஜ் நேரத்தில் 45+3ஆவது நிமிஷத்தில் பராகுவே அணியின் மிகுவெல் அல்மிரான் வாயிக்கு அருகே கை வைத்து பேசியதால், புதிய விதியின்படி ரெட் கார்டு வழங்கப்பட்டது. இதனால், பராகுவே அணியில் ஒரு வீரர் குறைவாகவே விளையாடினார்கள்.

பின்னர், இரண்டாம் பாதியில் பலமுறை துருக்கி முயற்சித்தும் 10 பேர் கொண்ட பராகுவே அணியிடம் கோல் அடிக்க திணறியது. இறுதியில் 1-0 என பராகுவே அசத்தல் வெற்றி பெற்றது.

துருக்கி அணி முதல் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியாவிடம் தோல்வியுற்றது. தற்போது, இரண்டாவது போட்டியின் தோல்வியால் இரண்டாவது அணியாக உலகக் கோப்பையில் இருந்து துருக்கி அணி வெளியேறியது.

Summary

Turkiye knocked out of World Cup 2026 after 1-0 defeat to 10-man Paraguay

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