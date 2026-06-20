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ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி நாக் அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறிய அமெரிக்கா!

கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் அடுத்த சுற்றுக்குத் தேர்வான அமெரிக்கா குறித்து...

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கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் அமெரிக்க வீரர்கள். - படம்: ஏபி

Updated On :20 ஜூன் 2026, 12:24 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் அமெரிக்க அணி ஆஸ்திரேலியாவை 2-0 என வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றான ரவுண்ட் ஆஃப் 32க்கு முன்னேறியுள்ளது.

நடப்பு உலகக் கோப்பையில் மெக்சிகோ அணி முதல் அணியாக நாக் அவுட் சுற்றுக்குத் தேர்வானது. இரண்டாவது அணியாக அமெரிக்கா இணைந்துள்ளது.

சியாட்டல் கால்பந்து திடலில் இந்திய நேரப்படி நள்ளிரவு 12.30 மணிக்குத் தொடங்கிய இந்தப் போட்டியில் 11ஆவது நிமிஷத்தில் ஆஸ்திரேலிய டிஃபெண்டர் கேமரூன் பர்கெஸ் ஓன் கோல் அடித்து அதிர்ச்சி அளித்தார்.

பின்னர், 43ஆவது நிமிஷத்தில் அமெரிக்காவின் அலெக்ஸ் ஃப்ரீமேன் கோல் அடித்தார். அது முதலில் ஆஃப்சைடாகக் கொடுக்கப்பட்டு, பின்னர் திரும்பப் பெறப்பட்டது.

இந்தப் போட்டியில் அமெரிக்காவின் நட்சத்திர வீரர் கிறிஸ்டியன் புலிசிக் இல்லாமலேயே அந்த அணி அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது. அடுத்த போட்டியில் அமெரிக்கா துருக்கியுடன் விளையாடவிருக்கிறது.

Summary

Without injured Pulisic, US beat Australia 2-0 to advance to WC knockouts

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