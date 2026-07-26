உலகக் கோப்பை தோல்விக்குப் பிறகு... சொந்த ஊரில் கால்பந்து போட்டியைக் கண்டுகளித்த மெஸ்ஸி!

உலகக் கோப்பை தோல்விக்குப் பிறகு லியோனல் மெஸ்ஸி (39 வயது) முதல்முறையாக பொதுவெளியில் வந்துள்ளார். தனது சொந்த ஊரில் நடைபெறும் டிவிஷன் 4 போட்டியைக் காண வந்திருந்தார்.
உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் ஆர்ஜென்டீனா 0-1 என ஸ்பெயின் அணியிடம் தோல்வியுற்றது. இதில் மெஸ்ஸி மட்டுமே இரண்டு வாய்ப்புகளை உருவாக்கினார்.
இந்த உலகக் கோப்பையில் மெஸ்ஸி 8 கோல்கள், 4 அசிஸ்ட் செய்து அசத்தினார். இருப்பினும் அவருக்கு கோல்டன் பால் (தங்கப் பந்து), கோல்டன் பூட் (தங்கக் காலணி) என எந்த விருதும் வழங்கப்படாதது விமர்சனத்துக்கு உள்ளானது.
மெஸ்ஸியின் குடும்பத்தினர் லியோன்ஸ் டி ரோசாரியோ எஃப்சி என்ற டிவிஷன் 4 கிளப்பை வைத்துள்ளார்கள். இது அவர்களது ரோசாரியோ ஊரில் இருக்கிறது. இந்த கிளப்பின் போட்டியைப் பார்க்க மெஸ்ஸி சென்றிருந்தார்.
ஆர்ஜென்டீன மக்கள் அவரது வருகையைக் கண்டு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக ரசித்தனர். ஆகஸ்ட் மாதத்தின் முதல் வாரத்தில் மெஸ்ஸி மீண்டும் அமெரிக்கா செல்லவிருக்கிறார்.
உலகக் கோப்பை விளையாடியதால் இன்னும் சில எம்எல்எஸ் போட்டிகளில் மெஸ்ஸி விளையாடமாட்டர் என இன்டர் மியாமி அணி தெரிவித்திருந்தது.
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Summary
Messi makes first public appearance in Rosario after World Cup heartbreak
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