உலகக் கோப்பை: 5 போட்டிகளில் 4 ஆட்ட நாயகன் விருதுகள் வென்ற மெஸ்ஸி!

கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் ஆர்ஜென்டீன அணியின் கேப்டன் லியோனல் மெஸ்ஸி ஆட்ட நாயகன் விருதுகளை வென்று குவித்து வருகிறார்.
நேற்றிரவு ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் ஆர்ஜென்டீனா கடைசி 15 நிமிஷங்களில் 3 கோல்கள் அடித்து 3-2 என த்ரில் வெற்றி பெற்றது.
இந்தப் போட்டியில் லியோனல் மெஸ்ஸி தொடக்கத்தில் பெனால்டியை கோலாக மாற்ற தவறிவிட்டார். பின்னர், இறுதியில் ஒரு கோல், ஒரு அசிஸ்ட் செய்து அசத்தினார். இந்தச் சிறப்பான செயல்பாட்டுக்காக மெஸ்ஸிக்கு ஆட்ட நாயகன் விருது வழங்கப்பட்டது.
இதுவரை இந்த உலகக் கோப்பையில் 8 கோல்கள் அடித்துள்ள மெஸ்ஸி அதிக கோல்கள் அடித்தவராக முதலிடத்தில் இருக்கிறார்.
உலகக் கோப்பையின் வரலாற்றிலும் 21 கோல்கள் அடித்து முதலிடத்தில் இருக்கிறார். 9 அசிஸ்ட்டுகளைச் செய்து அதிலும் முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.
கடந்த உலகக் கோப்பையில் மெஸ்ஸி மொத்தமாக 5 ஆட்ட நாயகன் விருதுகள் வென்றிருந்தார். தற்போது, இந்த உலகக் கோப்பையில் காலிறுதிக்குள்ளாகவே 4 முறை ஆட்ட நாயகன் விருதுகளை வென்று அசத்தியுள்ளார்.
Messi won the 'Man of the Match' award in 4 out of 5 games!
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