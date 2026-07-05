தோல்வியிலும் ஆட்ட நாயகன் விருது..! பராகுவே கோல்கீப்பருக்கு குவியும் வாழ்த்துகள்!

பிரான்ஸ் அணிக்கு எதிரான உலகக் கோப்பை ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றில் பராகுவே அணியின் கோல்கீப்பருக்கு ஆட்ட நாயகன் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் போட்டியில் பிரான்ஸ் 1-0 என வென்றாலும் ஆட்ட நாயகன் விருது தோல்வியடைந்த அணியின் வீரருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது கால்பந்து ரசிகர்களிடையே நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அமெரிக்காவின் பிலடெல்ஃபியாவில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் பராகுவே அணியை 1-0 என வீழ்த்திய பிரான்ஸ் காலிறுதிக்கு இரண்டாவது அணியாகத் தேர்வு பெற்றது.
இந்தப் போட்டியில் பிரான்ஸ் அடித்த 15 ஷாட்டுகளில் இலக்கை நோக்கி 5 முறை மட்டுமே அடிக்கப்பட்டது. அதில் ஒருமுறை (பெனால்டியில்) மட்டுமே கோல்கீப்பர் தவறினார்.
இந்தப் போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட அவருக்கு ஆட்ட நாயகன் விருது அளிக்கப்பட்டுள்ளது. எம்பாபேவுக்கு வழங்காதது ஏன் என பிரான்ஸ் ரசிகர்கள் சமூகவலைதளத்தில் பேசி வருகிறார்கள்.
முன்னதாக, 2014 உலகக் கோப்பையில் ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றில் அமெரிக்கா பெல்ஜியத்திடம் 1-2 எனத் தோல்வியுற்றது. அதில் 16 கோல்களைத் தடுத்து வரலாறு படைத்த டிம் ஹோவர்டுக்கும் ஆட்ட நாயகன் விருது வழங்கப்படிருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Inspite of lose Paraguayan Goalkeeper Orlando Gill takes a man of the match against France
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.