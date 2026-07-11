உலகக்கோப்பை வரலாற்றில் அதிக கோல் அடித்த அணிகள்!

ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் வரலாற்றில் அதிக கோல்களை அடித்த அணிகளின் பட்டியலை ஃபிஃபா வெளியிட்டுள்ளது.
அதில், 5 முறை உலகக்கோப்பை வென்ற பிரேசில் அணி 247 கோல்களுடன் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது. 4 முறை உலகக்கோப்பை வென்ற இத்தாலி 128 கோல்களுடன் 5-ம் இடத்தில் உள்ளது. 10-வது இடத்தை ஹங்கேரி, ஸ்வீடன் அணிகள் தலா 87 கோல்களுடன் பங்கிட்டுள்ளனர்.
அதிக கோல்கள் அடித்த அணிகளின் பட்டியல்:
1) பிரேசில்
பங்கேற்ற தொடர்கள்: 23
விளையாடியப் போட்டிகள்: 119
அடித்த கோல்கள்: 247
கோல்கள் சராசரி: 2.07
சிறந்த ஆட்டங்கள்: சாம்பியன்கள் (1958, 1962, 1970, 1994 & 2002)
பிரேசில் அணிக்கு அதிகபட்சமாக ரொனால்டோ (15), பீலே (12) ஆகியோர் கோல் அடித்துள்ளனர்.
பிரேசில் வீரர் ரொனால்டோ - FIFA
2) ஜெர்மனி
பங்கேற்ற தொடர்கள்: 21
விளையாடியப் போட்டிகள்: 116
அடித்த கோல்கள்: 243
கோல்கள் சராசரி: 2.09
சிறந்த ஆட்டங்கள்: சாம்பியன்கள் (1954, 1974, 1990 & 2014)
ஜெர்மனி அணிக்கு அதிகபட்சமாக மிரோஸ்லாவ் க்ளோஸ் (16), கெர்ட் முல்லர் (14) ஆகியோர் கோல் அடித்துள்ளனர்.
மிரோஸ்லாவ் க்ளோஸ்
3) ஆர்ஜென்டீனா
பங்கேற்ற தொடர்கள்: 19
விளையாடியப் போட்டிகள்: 93
அடித்த கோல்கள்: 166
கோல்கள் சராசரி: 1.78
சிறந்த ஆட்டங்கள்: சாம்பியன்கள் (1978, 1986 & 2022)
ஆர்ஜென்டீனா அணிக்கு அதிகபட்சமாக லியோனல் மெஸ்ஸி (21), கேப்ரியல் பாடிஸ்டுடா (10) ஆகியோர் கோல் அடித்துள்ளனர்.
லியோனல் மெஸ்ஸி - AP
4) ஃபிரான்ஸ்
பங்கேற்ற தொடர்கள்: 17
விளையாடியப் போட்டிகள்: 79
அடித்த கோல்கள்: 152
கோல்கள் சராசரி: 1.92
சிறந்த ஆட்டங்கள்: சாம்பியன்கள் (1998 & 2018)
ஃபிரான்ஸ் அணிக்கு அதிகபட்சமாக கிலியன் எம்பாப்பே (20), ஜஸ்ட் ஃபோன்டைன் (13) ஆகியோர் கோல் அடித்துள்ளனர்.
கிலியன் எம்பாப்பே - AP
5) இத்தாலி
பங்கேற்ற தொடர்கள்: 18
விளையாடியப் போட்டிகள்: 83
அடித்த கோல்கள்: 128
கோல்கள் சராசரி: 1.54
சிறந்த ஆட்டங்கள்: சாம்பியன்கள் (1934, 1938, 1982 & 2006)
இத்தாலி அணிக்கு அதிகபட்சமாக கிறிஸ்டியன் வியேரி (9), பாவ்லோ ரோஸ்ஸி (9), ராபர்டோ பாக்கியோ (9) ஆகியோர் கோல் அடித்துள்ளனர்.
பாவ்லோ ரோஸ்ஸி, கிறிஸ்டியன் வியேரி, ராபர்டோ பாக்கியோ.
6) ஸ்பெயின்
பங்கேற்ற தொடர்கள்: 17
விளையாடியப் போட்டிகள்: 73
அடித்த கோல்கள்: 119
கோல்கள் சராசரி: 1.63
சிறந்த ஆட்டங்கள்: சாம்பியன்கள் (2010)
ஸ்பெயின் அணிக்கு அதிகபட்சமாக டேவிட் வில்லா (9), பெர்னாண்டோ மோரியண்டஸ் (5) ஆகியோர் கோல் அடித்துள்ளனர்.
டேவிட் வில்லா
7) இங்கிலாந்து
பங்கேற்ற தொடர்கள்: 17
விளையாடியப் போட்டிகள்: 79
அடித்த கோல்கள்: 115
கோல்கள் சராசரி: 1.46
சிறந்த ஆட்டங்கள்: சாம்பியன்கள் (1966)
இங்கிலாந்து அணிக்கு அதிகபட்சமாக ஹாரி கேன் (14), கேரி லினெக்கர் (10) ஆகியோர் கோல் அடித்துள்ளனர்.
ஹாரி கேன்
8) நெதர்லாந்து
பங்கேற்ற தொடர்கள்: 12
விளையாடியப் போட்டிகள்: 59
அடித்த கோல்கள்: 107
கோல்கள் சராசரி: 1.81
சிறந்த ஆட்டங்கள்: இரண்டாம் இடம் (1974, 1978 மற்றும் 2010)
நெதர்லாந்து அணிக்கு அதிகபட்சமாக ஜானி ரெப் (7), டென்னிஸ் பெர்க்காம்ப் (6) ஆகியோர் கோல் அடித்துள்ளனர்.
ஜானி ரெப்
9) உருகுவே
பங்கேற்ற தொடர்கள்: 15
விளையாடியப் போட்டிகள்: 62
அடித்த கோல்கள்: 92
கோல்கள் சராசரி: 1.48
சிறந்த ஆட்டங்கள்: சாம்பியன்கள் (1930 & 1950)
உருகுவே அணிக்கு அதிகபட்சமாக ஆஸ்கார் மிகுஸ் (8), லூயிஸ் சுரேஸ் (7) ஆகியோர் கோல் அடித்துள்ளனர்.
ஆஸ்கார் மிகுஸ்
10) ஹங்கேரி
பங்கேற்ற தொடர்கள்: 9
விளையாடியப் போட்டிகள்: 32
அடித்த கோல்கள்: 87
கோல்கள் சராசரி: 2.72
சிறந்த ஆட்டங்கள்: இரண்டாம் இடம் (1954)
ஹங்கேரி அணிக்கு அதிகபட்சமாக சாண்டோர் கோசிஸ் (11), லாஜோஸ் டிச்சி (7) ஆகியோர் கோல் அடித்துள்ளனர்.
சாண்டோர் கோசிஸ்
10) ஸ்வீடன்
பங்கேற்ற தொடர்கள்: 13
விளையாடியப் போட்டிகள்: 55
அடித்த கோல்கள்: 87
கோல்கள் சராசரி: 1.58
சிறந்த ஆட்டங்கள்: இரண்டாம் இடம் (1958)
ஸ்வீடன் அணிக்கு அதிகபட்சமாக கென்னட் ஆண்டர்சன் (5), ஹென்ரிக் லார்சன் (5) ஆகியோர் கோல் அடித்துள்ளனர்.
கென்னட் ஆண்டர்சன், ஹென்ரிக் லார்சன்.
Summary
Teams that have scored the most goals in World Cup history!
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