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அகில இந்திய பள்ளிகளுக்கு இடையிலான பூப்பந்து, ஹாக்கிப் போட்டி!

அகில இந்திய அளவிலான பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு இடையிலான ஹாக்கி (ஆடவா்) மற்றும் பூப்பந்து (மகளிா்) போட்டி காட்டாங்குளத்தூா் எஸ்ஆா்எம் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்றது.

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Updated On :15 ஜூலை 2026, 2:07 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அகில இந்திய அளவிலான பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு இடையிலான ஹாக்கி (ஆடவா்) மற்றும் பூப்பந்து (மகளிா்) போட்டி காட்டாங்குளத்தூா் எஸ்ஆா்எம் பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்றது.

இதில் ஹாக்கிப் போட்டியில் மதுரை எஸ்டிஏடி முதலிடத்தையும், வேலூா் காரணம்பட்டு அரசப் பள்ளி இரண்டாம் இடத்தையும், மதுரை திருநகா் இந்திரா காந்தி மேல்நிலைப் பள்ளி மூன்றாம் இடத்தையும், திண்டிவனம் நேஷனல் மேல்நிலைப் பள்ளி நான்காம் இடத்தையும் பெற்றன.

மகளிா் பூப்பந்தில் மதுரை ஓ சி பி எம் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவிகள் முதலிடத்தைப் பெற்றனா். சிறந்த வீராங்கனையாக ந. சோபிகா தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளாா்.

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