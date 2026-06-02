Dinamani
22 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கை!கோடையில் அதிகரிக்கும் மாரடைப்புகள்: எச்சரிக்கும் மருத்துவர்கள்லெபனானில் தாக்குதல்கள் தொடா்ந்தால் போா்நிறுத்தம் ரத்து: ஈரான் எச்சரிக்கைகுறு, சிறு, நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு கடன் வழங்க ரூ. 35,000 கோடி ஒதுக்கீடு
/
செய்திகள்

கை மல்யுத்தப் போட்டி: பதக்கம் பெற்ற பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பாராட்டு!

குஜாரத்தில் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான கை மல்யுத்தப் போட்டியில் வாழப்பாடி பகுதியைச் சோ்ந்த பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தங்கம், வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்றுள்ளனா்.

News image

கைமல்யுத்தம் போட்டியில் தங்கம், வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்ற வாழப்பாடி பகுதியைச் சோ்ந்த மாற்றுத்திறனாளிகள்.

Updated On :2 ஜூன் 2026, 3:35 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

குஜாரத்தில் நடைபெற்ற தேசிய அளவிலான கை மல்யுத்தப் போட்டியில் வாழப்பாடி பகுதியைச் சோ்ந்த பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தங்கம், வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்றுள்ளனா்.

வாழப்பாடியை அடுத்த மத்தூரை தலைமையிடமாகக் கொண்டு இயங்கும் டாக்டா் ஏபிஜே அப்துல்கலாம் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச்சங்க சேலம் கிழக்கு சங்கத்தைச் சோ்ந்த மாற்றுத்திறனாளிகள் வேலுசாமி, மஞ்சுளா, பவித்ரா, முருகேசன் ஆகியோா், சங்கச் செயலாளா் வேலுசாமி தலைமையில், குஜராத் மாநிலம் காந்திநகரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை குஜராத் கைமல்யுத்த விளையாட்டு சங்கம் சாா்பில் நடைபெற்ற சா்வதேச பாரா கை மல்யுத்தப் போட்டியில் பங்கேற்றனா்.

இப்போட்டியில் பெண் மாற்றுத்திறனாளி மஞ்சுளா 60 கிலோ பிரிவில் வலது, இடது இரண்டிலும் இரு தங்கப் பதக்கங்களை வென்றாா். பவித்ரா இரு வெள்ளிப் பதக்கங்களை பெற்றாா். வேலுசாமி 90 கிலோ பிரிவில் 6 ஆவது இடமும், முருகேசன் 60 கிலோ பிரிவில் 9ஆவது இடமும் பிடித்தனா்.

தங்கப் பதக்கம் வென்ற மஞ்சுளா, வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற பவித்ரா ஆகியோா், இந்தாண்டு நடைபெற இருக்கும் சா்வதேச அளவிலான கை மல்யுத்தப் போட்டியில் பங்கேற்க தகுதி பெற்றனா். இந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு, வாழப்பாடி விளையாட்டு சங்கம், அரிமா சங்கம், நெஸ்ட் அறக்கட்டளை உள்ளிட்ட பல்வேறு தன்னாா்வ அமைப்பினரும், சமூக ஆா்வலா்கள் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனா்.

தொடர்புடையது

வாழப்பாடியில் விற்பனையாகும் விலை குறைந்த பண்ருட்டி பலாப்பழம்!

வாழப்பாடியில் விற்பனையாகும் விலை குறைந்த பண்ருட்டி பலாப்பழம்!

மாற்றம்.. முன்னேற்றம்...

மாற்றம்.. முன்னேற்றம்...

கை மல்யுத்தப் போட்டி: 12 பதக்கங்கள் பெற்று வாழப்பாடி மாற்றுத்திறனாளிகள் சாதனை

கை மல்யுத்தப் போட்டி: 12 பதக்கங்கள் பெற்று வாழப்பாடி மாற்றுத்திறனாளிகள் சாதனை

இரு வீடுகளில் 17 பவுன் தங்க நகைகள் 5 கிலோ வெள்ளிப் பொருள்கள் திருட்டு

இரு வீடுகளில் 17 பவுன் தங்க நகைகள் 5 கிலோ வெள்ளிப் பொருள்கள் திருட்டு

விடியோக்கள்

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி