Dinamani
லெபனானில் தாக்குதல்கள் தொடா்ந்தால் போா்நிறுத்தம் ரத்து: ஈரான் எச்சரிக்கைகோடையில் அதிகரிக்கும் மாரடைப்புகள்: எச்சரிக்கும் மருத்துவர்கள்22 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கை!3வது குழந்தை பெற சலுகை அறிவிக்க தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கை! விசிக எம்.பி., ரவிக்குமார்நீட்: கல்வி அமைச்சருக்கு எதிராக போராட்டம்! கரப்பான்பூச்சி கட்சித் தலைவர் இந்தியா வருகிறார்!புதிய கட்சி தொடங்கப்போகிறீர்களா? 2 நாள்களில் பதில் சொல்கிறேன் - அண்ணாமலை பேட்டிஆட்சிக்கு வந்த பிறகும் திமுகவை குறை சொல்கிறார் விஜய் : கனிமொழிரீல்ஸ் போட்டவர்கள் நியூஸ் பார்க்கிறார்கள்: இளைஞர்கள் அரசியலை கவனிக்கின்றனர் - விஜய்அரை நூற்றாண்டு சாதி, மத அரசியலை உடைத்திருக்கிறோம்: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுதிமுக - தவெக இடையேதான் போட்டி: திருச்சியில் விஜய் பேச்சுசிங்கப்பெண் காவல் படை அடுத்த வாரம் தொடங்கப்படும்! முதல்வர் விஜய்திருச்சி கிழக்கில் சாமானியனை வேட்பாளராக நிறுத்துவேன்: முதல்வர் விஜய்
/
செய்திகள்

யு-18 ஆசிய ஹாக்கி: இந்தியா அபார வெற்றி!

யு-18 ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கிப் போட்டியில் இந்தியா 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் கொரியாவை வீழ்த்தி அபார வெற்றி

News image

கோலடித்த மகிழ்ச்சியில் இந்திய அணியினா்.

Updated On :2 ஜூன் 2026, 3:07 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

யு-18 ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கிப் போட்டியில் இந்தியா 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் கொரியாவை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது.

ஆசிய யு-18 ஆடவா், மகளிா் ஹாக்கிப் போட்டி ஜப்பானின் ககாமிகாஹராவில் நடைபெறுகிறது. குரூப் ஏ பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்தியா-கொரிய அணிகள் மோதின. தொடக்கம் முதலே இந்திய அணி ஆதிக்கம் செலுத்தி ஆட்சியது. முதல் குவாா்ட்டரிலேயே இந்தியா 2-0 என முன்னிலை பெற்றது.

கேப்டன் கேதன் குஷ்வாஹா 3-ஆவது நிமிஷத்திலும், வரீந்தா் சிங் 5-ஆவது நிமிஷத்திலும் கோலடித்தனா். மூன்றாம் குவாா்ட்டரில் கேப்டன் கேதன் 36-ஆவது நிமிஷத்தில் கோலடித்தாா். கடைசி குவாா்ட்டரில் இந்தியாவின் ஷாரூக் கான் 54-ஆவது நிமிஷத்தில் அடித்த கோல் வெற்றி கோலாக அமைந்தது. கொரிய அணி தரப்பில் 21-ஆவது நிமிஷத்தில் கேப்டன் யுன் ஜேஹியோக் ஆறுதல் கோலடித்தாா்.

இந்த வெற்றியால் ஜப்பான், கொரியாவுடன் இந்தியாவும் 6 புள்ளிகளை ஈட்டியுள்ளது. ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதலிரண்டு அணிகள் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெறும்,. ஜூன் 3-இல் சீன தைபேவுடன் மோதுகிறது இந்தியா.

தொடர்புடையது

யு-18 ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி: தென் கொரியாவை வென்றது இந்தியா

யு-18 ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி: தென் கொரியாவை வென்றது இந்தியா

யு-18 ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கி: இன்று இந்தியா-கஜகஸ்தான் மோதல்

யு-18 ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கி: இன்று இந்தியா-கஜகஸ்தான் மோதல்

யு-18 ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கிப் போட்டிக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு

யு-18 ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கிப் போட்டிக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு

ஆசிய யு-17 மகளிா் கால்பந்து: இந்தியா அபாரம் காலிறுதி வாய்ப்பை தக்க வைத்தது

ஆசிய யு-17 மகளிா் கால்பந்து: இந்தியா அபாரம் காலிறுதி வாய்ப்பை தக்க வைத்தது

விடியோக்கள்

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

Podcast | முதல்வர் ஜோசஃப் விஜய்யின் திருச்சி பேச்சு சொல்லும் செய்தி! | News and Views | Epi - 41 |

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

தீய சக்தியும் தீர்ந்துபோன சக்தியும்! - திருச்சியில் CM Vijay பேச்சு | Vijay full speech | TVK

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி

சோபாவுக்காக ஆசைப்படாத ஒரே கட்சி தேமுதிக! - பிரேமலதா விஜயகாந்த் பேட்டி