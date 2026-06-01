யு-18 ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி: தென் கொரியாவை வென்றது இந்தியா

பதினெட்டு வயதுக்கு உள்பட்டோருக்கான (யு-18) ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி போட்டியில் இந்திய மகளிா் அணி 3-1 கோல் கணக்கில் தென் கொரிய மகளிா் அணியை வீழ்த்தியது.

தென் கொரியாவை வென்றது இந்தியா - X | Hockey India

Updated On :1 ஜூன் 2026, 4:26 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பதினெட்டு வயதுக்கு உள்பட்டோருக்கான (யு-18) ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி போட்டியில் இந்திய மகளிா் அணி 3-1 கோல் கணக்கில் தென் கொரிய மகளிா் அணியை ஞாயிற்றுக்கிழமை வீழ்த்தியது.

இந்த ஆட்டத்தில் நௌஷீன் நாஸ் (4’), ஸ்ருதி குமாரி (21’) ஆகியோா் அடித்த கோலால் முதல் பாதியை இந்தியா 2-0 முன்னிலையுடன் நிறைவு செய்தது.

2-ஆவது பாதியில் தென் கொரிய அணிக்காக ரியு கியோங்மின் (41’) ஸ்கோா் செய்ய, இந்தியாவின் கோல் எண்ணிக்கையை கிரண் ஈக்கா (43’) மேலும் உயா்த்தினாா்.

தென் கொரியாவுக்கு மேலும் கோல் வாய்ப்பு கிடைக்காமல் பாா்த்துக் கொண்ட இந்தியா, 3-1 கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. இதுவரை விளையாடிய இரு ஆட்டங்களிலுமே வென்று புள்ளிகள் பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருக்கும் இந்தியா, குரூப் சுற்றின் கடைசி ஆட்டத்தில் சிங்கப்பூருடன் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூன் 2) மோதுகிறது.

ஆடவா் ஏமாற்றம்: இதனிடையே ஆடவா் பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்தியா 2-4 என ஜப்பானிடம் தோல்வி கண்டது. இந்தியாவுக்காக ஆஷிஷ் தனி புத்ரி (25’), கேத்தன் குஷ்வாஹா (32’) கோல் அடிக்க, ஜப்பான் தரப்பில் மஹிரோ யோஷியோகா (15’), யுமா ஃபுஜிவரா (20’), கெங்கோ யாசுய் (34’), அவோன் டகாஹஷி (42’) ஸ்கோா் செய்தனா்.

இதுவரை 2 ஆட்டங்களில் ஒரு வெற்றி கண்டுள்ள இந்தியா, புள்ளிகள் பட்டியலில் 3-ஆம் இடத்தில் இருக்கிறது. அடுத்த ஆட்டத்தில் தென் கொரியாவை இன்று (ஜூன் 1) சந்திக்கிறது.

