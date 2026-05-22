யு-18 ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கிப் போட்டிக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு

ஜப்பானில் நடைபெறவுள்ள யு-18 ஆசியக் கோப்பை ஹாக்கிப் போட்டிக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வரும் மே 29 முதல் ஜூன் 6 வரை ஆசியக்கோப்பை ஹாக்கிப் போட்டி ஜப்பானின் ககாமிகாஹராவில் நடைபெறவுள்ளது.
மத்திய பிரதேச மாநிலம் போபால் சாய் பயிற்சி மையத்தில் நடைபெற்ற தீவிர தேசிய பயிற்சிமுகாமுக்குபின் இந்திய அணி தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக இந்திய அணி ஆஸ்திரேலிய யு18 அணியுடன் பயிற்சி ஆட்டங்களில் மோதியது.
இத்தொடரில் இந்திய, ஆஸி. அணிகள் தலா 1 வெற்றியை ஈட்டின. 2 ஆட்டங்கள் சமனில் முடிந்தன.
கேதன் குஷ்வாஹா தலைமையில் இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மே 29-இல் கஜகஸ்தான், 31-இல் ஜப்பான், ஜூன் 1-இல் தென்கொரியா, ஜூன் 3-இல் சீன தைபே அணிகளுடன் இந்தியா மோதுகிறது.
ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதலிடம் பெறும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெறும். 5-இல் அரையிறுதியும், 6-இல் இறுதி ஆட்டமும் நடைபெறும்.
பயிற்சியாளா் சா்தாா் சிங் கூறுகையில்: கடும் பயிற்சிக்குபின் தகுதியின் அடிப்படையில் அணி கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. பலமான ஆஸி அணியுடன் ஆடியது உத்வேகத்தை தந்துள்ளது. கோப்பையை வெல்ல கடும் முயற்சி மேற்கொள்வோம்.