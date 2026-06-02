Dinamani
காலிறுதியில் ஸ்வெரெவ், ஆண்ட்ரீவா!

பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் முன்னணி வீரரான ஜொ்மனியின் அலெக்ஸாண்டா் ஸ்வெரெவ் காலிறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறினாா்.

ஸ்வெரெவ் | ஆண்ட்ரீவா

Updated On :2 ஜூன் 2026, 3:12 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் முன்னணி வீரரான ஜொ்மனியின் அலெக்ஸாண்டா் ஸ்வெரெவ் காலிறுதிச்சுற்றுக்கு திங்கள்கிழமை முன்னேறினாா். ரஷியாவின் ஆண்ட்ரே ரூபலேவ் தோல்வியுற்றாா்.

ஆடவா் ஒற்றையா் 4-ஆவது சுற்றில், போட்டித்தரவரிசையில் 2-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ஸ்வெரெவ் 7-6 (7/3), 6-4, 6-1 என்ற செட்களில், நெதா்லாந்தின் ஜெஸ்பா் டி ஜோங்கை வீழ்த்தினாா். 10-ஆம் இடத்திலிருக்கும் இத்தாலியின் ஃப்ளாவியோ கோபோலி 6-2, 6-3, 6-7 (3/7), 7-6 (7/5) என, அமெரிக்காவின் ஜாக்கரி வஜ்தாவை வெளியேற்றினாா்.

செக் குடியரசின் ஜேக்கப் மென்சிக் 6-3, 7-6 (8/6), 4-6, 2-6, 6-3 என 5 செட்கள் சவால் அளித்து, 11-ஆம் இடத்திலிருந்த ரூபலேவை வீழ்த்தி அசத்தினாா். 15-ஆம் இடத்திலிருந்த நாா்வேயின் கேஸ்பா் ரூட் 5-7, 6-7 (8/10), 7-5, 2-6 என, பிரேஸிலின் ஜாவ் ஃபொன்சேகாவிடம் அதிா்ச்சித் தோல்வி கண்டாா்.

ஆண்ட்ரீவா வெற்றி: மகளிா் ஒற்றையா் 4-ஆவது சுற்றில், போட்டித்தரவரிசையில் 8-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ரஷியாவின் மிரா ஆண்ட்ரீவா 6-3, 6-2 என்ற நோ் செட்களில், சுவிட்ஸா்லாந்தின் ஜில் டெய்ச்மானை தோற்கடித்தாா்.

19-ஆம் இடத்திலிருந்த அமெரிக்காவின் மேடிசன் கீஸ் 3-6, 6-3, 0-6 என்ற வகையில், 25-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ரஷியாவின் டயானா ஷ்னெய்டரிடம் தோல்வியுற்றாா்.

22-ஆம் இடத்திலிருக்கும் ரஷியாவின் அனா கலின்ஸ்கயா 6-4, 2-6, 7-6 (10/7) என, ஆஸ்திரியாவின் அனஸ்தாசியா பொடாபோவாவை சாய்த்தாா்.

ஸ்ரீராம் பாலாஜி முன்னேற்றம்: ஆடவா் இரட்டையா் பிரிவில், இந்தியாவின் ஸ்ரீராம் பாலாஜி/பிரேஸிலின் மாா்செலோ டெமோலினா் இணை 7-5, 6-4 என்ற செட்களில், 6-ஆம் இடத்திலிருந்த ஜொ்மனியின் டிம் பட்ஸ்/கெவின் கிராவிட்ஸ் கூட்டணியை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறியது.

