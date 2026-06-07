மகா யுத்தம்... தமிழில் பதிவிட்ட ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை!

ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பையின் சமூக வலைதள பக்கத்தில் ’மகா யுத்தம்' என தமிழில் பதிவிடப்பட்டுள்ளது.
கால்பந்து உலகக் கோப்பைப் போட்டிகள் ஜூன் 11 முதல் ஜூலை 19 வரை அமெரிக்கா, மெக்சிகோ, கனடா ஆகிய நாடுகளில் நடைபெற இருக்கின்றன.
முதல்முறையாக இந்த உலகக் கோப்பையில் 48 அணிகள் பங்கேற்கின்றன. இதில் 891 புதிய வீரர்கள் அறிமுகமாகிறார்கள். முதல்முறையாக கேப் வெர்டே, குராகோ, ஜோர்டான், உஸ்பெகிஸ்தான் ஆகிய அணிகள் உலகக் கோப்பையில் பங்கேற்கின்றன.
இந்திய அணி இதுவரை ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையில் தேர்வானதில்லை. ஆனால், கால்பந்துக்கென ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள். தமிழகத்திலும் இதற்கான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள்.
தமிழ் ரசிகர்களைக் கவரும் வகையில் அடிக்கடி பல கால்பந்து தொடர்களின் நிறுவனங்கள் தமிழ்ப் பாடல்களை ரீல்ஸ்களாக பதிவிடுவது வழக்கமாகவே இருக்கிறது.
தற்போது, அதிகாரபூர்வமான கால்பந்து உலகக் கோப்பையின் பக்கத்திலேயே, ‘மகா யுத்தம்’ என தமிழில் பதிவிடப்பட்டுள்ளது. இதில் பிரான்ஸின் எம்பாப்பேவும் நார்வேயின் எர்லிங் ஹாலந்து புகைப்படமும் ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தமிழில் பதிவிட்ட ஃபிஃபா கால்பந்து உலகக் கோப்பை - படம்: இன்ஸ்டா / ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை.
Summary
A grand battle... FIFA Football World Cup posts in Tamil!
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