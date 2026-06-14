8 கோல்களைத் தடுத்த கோல்கீப்பர்: 24 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வந்த துருக்கிக்கு அதிர்ச்சியளித்த ஆஸ்திரேலியா!

கனடாவில் நடைபெற்ற துருக்கி - ஆஸ்திரேலிய கால்பந்து உலகக் கோப்பைப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி 2-0 என அபார வெற்றியைப் பெற்றது.
துருக்கி அணி முதல்முறையாக 24 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு உலகக் கோப்பையில் இடம்பெற்றது. ஆனால், முதல் போட்டியிலேயே துருக்கி அணிக்கு ஆஸ்திரேலியா அதிர்ச்சி வைத்தியம் அளித்துள்ளது.
இந்தப் போட்டியில் தொடக்கதிலேயே 27ஆவது நிமிஷத்தில் நெஸ்டோரி இரங்குண்டா சிறப்பான கோல் அடித்தார். முதல் பாதியில் ஆஸ்திரேலியா 1-0 என முன்னிலை வகித்தது.
இரண்டாம் பாதியில் கானர் மெட்கால்ஃப் 75ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்து அசத்தினார். இந்தப் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணியின் கோல் கீப்பர் 8 கோல்களை தடுத்து அசத்தினார்.
இந்தப் போட்டியில் துருக்கி அணி 72 சதவிகித பந்தினை தன்வசம் வைத்திருந்த நிலையில் ஆஸ்திரேலியா 28 சதவிகிதமே தன்வசம் வைத்திருந்தது.
இந்தப் போட்டியின் 85ஆவது நிமிஷத்தில் துருக்கி வீரர் யூனுஸ் அக்குனுக்கு யெல்லோ கார்டு வழங்கப்பட்டது. இறுதிவரை போராடிய துருக்கி அணியினால் ஒரு கோல்கூட அடிக்கமுடியவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
துருக்கி அணி கடந்த 2002ல் அரையிறுதியில் விளையாடியது. பின்னர், ஐந்து உலகக் கோப்பைகளைத் தவறவிட்டது. ஆஸ்திரேலிய அணி தொடர்ச்சியாக ஆறாவது முறையாக உலகக் கோப்பையில் பங்கேற்கிறது.
Summary
Patrick Beach saved 8 goals and Australia spoils Turkey's return to the World Cup with a 2-0 victory
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