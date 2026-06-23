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2 கோல்கள், ஆட்ட நாயகன் விருதுகள்: ஒரே மாதிரி அசத்திய மூன்று நட்சத்திர வீரர்கள்!

கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் மூன்று நட்சத்திர வீரர்கள் 2 கோல்கள் அடித்து, ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றது குறித்து...

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கிளியன் எம்பாபே, லியோ மெஸ்ஸி, எர்லிங் ஹாலண்ட். - படங்கள்: ஏபி

Updated On :23 ஜூன் 2026, 3:33 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கால்பந்து உலகக் கோப்பையின் மூன்று நட்சத்திர வீரர்களான மெஸ்ஸி, எம்பாபே, எர்லிங் ஹாலண்ட் தலா 2 கோல்கள் அடித்து அசத்தினார்கள்.

இந்த மூன்று போட்டிகளிலும் அசத்திய மூவருக்குமே ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றார்கள். பிரான்ஸ், ஆர்ஜென்டீனா, நார்வே ஆகிய மூன்று அணிகளுமே நாக் அவுட் சுற்றுக்குத் தேர்வாகியுள்ளன.

பிரான்ஸ் அணி 3-0 என இராக்கை வென்றது. இதில் கிளியன் எம்பாபே 2 கோல்கள் அடித்து அசத்தினார். முதல் போட்டியிலும் எம்பாபே 2 கோல்ககள் அடித்திருந்தார்.

நார்வே அணி செனகலை 3-2 என வீழ்த்தியது. இதில் எர்லிங் ஹாலண்ட் 2 கோல்கள் அடித்து அசத்தினார். முதல் போட்டியிலும் ஹாலண்ட் 2 கோல்ககள் அடித்திருந்தார்.

ஆர்ஜென்டீனா 2-0 என ஆஸ்திரியாவை வென்றது. இதில் 2 கோல்களையும் மெஸ்ஸி அடித்து அசத்தினார். முதல் போட்டியில் மெஸ்ஸி 3 கோல்கள் அடித்திருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

கால்பந்து வரலாற்றில் அதிக கோல்கள் அடித்தவர்கள் பட்டியலில் மெஸ்ஸி முதலிடம் பிடிக்க, எம்பாபே இரண்டாமிடத்தில் மிரோஸ்லாவ் க்ளோஸ் உடன் சமன்செய்திருக்கிறார்.

Summary

Kylian Mbappe, Lionel Messi, Erling Haaland all 3 superstars strike double goal in same day

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