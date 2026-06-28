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கோல் அடிக்காததால் சமனில் முடித்த போர்ச்சுகல்..! முதலிடத்தைப் பிடித்தது கொலம்பியா!

சமனில் முடிவடைந்த போர்ச்சுகல் - கொலம்பியா ஆட்டம் குறித்து...

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ரொனால்டோ, கொலம்பியா - போர்ச்சுகல் வீரர்கள். - படங்கள்: ஏபி

Updated On :28 ஜூன் 2026, 11:42 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அமெரிக்காவின் இன்டர் மியாமி திடலில் நடைபெற்ற போட்டியில் போர்ச்சுகல் - கொலம்பியா மோதின. இந்தப் போட்டி சமனில் முடிவடைந்தது.

கொலம்பியா தனது திட்டத்தை சிறப்பாக செயல்படுத்தியது. கடைசி நிமிஷத்தில் அடித்த கோல் ஆஃப்சைடு விதியால் நீக்கப்பட்டது. இருப்பினும் புள்ளிப் பட்டியலில் முதலிடத்தைப் பிடித்து அசத்தியது.

கொலம்பியாவுக்கு எதிரான இந்தப் போட்டியில் போர்ச்சுகல் மிகவும் சுமாராகவே விளையாடியது. 51 சதவிகித பந்தை கொலம்பியா தன்வசமே வைத்திருந்தது.

கொலம்பியா 7 முறை இலக்கை நோக்கி அடிக்க, போர்ச்சுகல் 2 முறை மட்டுமே அடித்தது. மொத்த ஷாட்டுகளில் போர்ச்சுகல் 13ஆக இருக்க, கொலம்பியா 24ஆக இருந்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது.

கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ தனக்குக் கிடைத்த வாய்ப்பினை கோலாக மாற்றத் தவறவிட்டார். இந்தப் போட்டியைப் பார்க்க 64, 478 பேர் கலந்துகொண்டனர்.

போர்ச்சுகல் அணி குரூப் கேவில் இரண்டாமிடம் பிடித்தது. கொலம்பியா முதலிடம் பிடித்து அசத்தியது.

Summary

Colombia wins Group K after 0-0 draw with Portugal; both squads already into World Cup knockouts

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