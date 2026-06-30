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90 நிமிஷத்திற்குள் தோற்கடிக்க முடியாத அணி: 20 ஆண்டுகளாகத் தொடரும் நெதர்லாந்தின் கம்பீர சாதனை!

கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் தனது புதுவிதமான சாதனையைத் தக்கவைத்த நெதர்லாந்து அணி குறித்து...

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நெதர்லாந்து அணி. - படம்: ஏபி

Updated On :30 ஜூன் 2026, 5:05 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் நெதர்லாந்து அணியை கடந்த 20 ஆண்டுகளாக 90 நிமிஷங்கள் அடங்கிய ரெகுலர் டைமிங்கில் எந்த அணியும் தோற்கடித்ததில்லை என்ற வரலாறு இப்போதும் தொடர்கிறது.

கடைசியாக 2006ல் போர்ச்சுகல் அணி நெதர்லாந்தை 90 நிமிஷ ரெகுலர் டைமிங்கில் தோற்கடித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இதுவரை அந்த சாதனை தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது.

மொராக்கோ உடனான ரவுண்ட் ஆஃப் 32 சுற்றில் நெதர்லாந்து 1-1 என கூடுதல் நேரம் வரை இருந்தது. பின்னர், பெனால்டியில் 2-3 எனத் தோல்வியுற்றது.

கடந்த 2022 உலகக் கோப்பையில் ஆர்ஜென்டீனாவை காலிறுதியில் 2-2 என சமன்படுத்தி கலங்கடித்தது. அங்கும் பெனால்டியில் தோல்வியுற்றது.

நெதர்லாந்து அணி 2018 உலகக் கோப்பையில் விளையாட தகுதிபெறவில்லை. அதற்கு முன்னதாக, 2014 உலகக் கோப்பையில் ஆர்ஜென்டீனாவுடன் டிரா செய்து, பெனால்டியில் 2 - 4 என தோல்வியுற்றது.

இதற்கும் முன்னதாக 2010 உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் ரெகுலர் டைமிங்கில் ஸ்பெயினிடம் டிரா செய்த நெதர்லாந்து கூடுதல் நேரத்தில் (116ஆவது நிமிஷத்தில்) ஒரு கோலை இழந்து தோல்வியுற்றது.

இந்த உலகக் கோப்பையிலும் குரூப் ஸ்டேஜ் ஆட்டத்தில் ஜப்பானுடன் 2-2 என சமன்படுத்தியது. மொராக்கோவுடன் டிரா செய்து பெனால்டியில் தோல்வியுற்றது. இருந்தும் 20 ஆண்டுகளாக 90 நிமிஷத்திற்குள் தோற்கடிக்க முடியாத அணியாக தனது சாதனையை நீட்டித்து வருகிறது.

Summary

No one has defeated the Netherlands in under 90 minutes in two decades. Morocco won Yet the record remains

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