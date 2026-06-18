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இங்கிலாந்து அணிக்காக உலகக் கோப்பையில் அதிக கோல்கள்..! சாதனையை சமன்செய்த ஹாரி கேன்!

கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் சாதனை படைத்த ஹாரி கேன் குறித்து...

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கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் ஹாரி கேன். - படம்: ஏபி

Updated On :18 ஜூன் 2026, 3:48 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இங்கிலாந்து அணிக்காக கால்பந்து உலகக் கோப்பையில் அதிக கோல்கள் அடித்தவர்கள் பட்டியலில் அந்த சாதனையை ஹாரி கேன் சமன்செய்துள்ளார்.

முன்னதாக, இங்கிலாந்தின் லெஜெண்ட் கேரி லினிகேர் 10 கோல்களை உலகக் கோப்பையில் அடித்திருந்தார். தற்போது, ஹாரி கேன் அந்த சாதனையை சமன்செய்துள்ளார்.

அமெரிக்காவில் டல்லாஸ் திடலில் நடைபெற்ற உலகக் கோப்பை ஆட்டத்தில் குரேஷியாவை 4-2 என வீழ்த்தி இங்கிலாந்து அசத்தல் வெற்றி பெற்றது.

இந்தப் போட்டியில் நட்சத்திர வீரர் ஹாரி கேன் 12ஆவது நிமிஷத்தில் பெனால்டியில் ஒரு கோல், 42ஆவது நிமிஷத்தில் மற்றுமொரு கோல் அடித்து அசத்தினார். இந்தப் போட்டியின் ஆட்ட நாயகனாகவும் ஹாரி கேன் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

இந்தப் போட்டியில் 2 கோல்கள் அடித்ததால், உலகக் கோப்பையில் மொத்தமாக 10 கோல்கள் உடன் லெஜெண்ட் கேரி லினிகேர் சாதனையை சமன்செய்துள்ளார்.

பெயர்ன் மியூனிக் அணியில் 51 போட்டிகளில் 61 கோல்கள் அடித்துள்ள ஹாரி கேன் சிறப்பான ஃபார்மில் இருக்கிறார். உலகக் கோப்பையில் கோல்டன் பூட் எனப்படும் தங்கக் காலணியை வெல்வதில் முனைப்புடன் விளையாடி வருகிறார்.

Summary

Harry Kane equalize record of most World Cup goals for England with Gary Lineker

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