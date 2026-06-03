Dinamani
கர்நாடக முதல்வரான டி.கே. சிவகுமாருக்கு விஜய் வாழ்த்து!கையிருப்பு தங்கத்தை விற்கவில்லை: வதந்திகளுக்கு ஆர்பிஐ முற்றுப்புள்ளி!23,400 புள்ளிகளை எட்டிய நிஃப்டி, சென்செக்ஸ் 304 புள்ளிகள் சரிவுகரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சிக்கு 3 செய்தித் தொடர்பாளர்கள் நியமனம்!இன்பதுரையின் வெற்றி செல்லாது: அப்பாவு வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பு!காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவி: முதல்வர் விஜய்கர்நாடக முதல்வராகப் பதவியேற்றார் டி.கே. சிவகுமார்!
/
கிரிக்கெட்

ஐபிஎல் கோப்பை வென்ற விராட் கோலிக்கு கால்பந்து வீரர் ஹாரி கேன் வாழ்த்து!

கால்பந்து வீரர் ஹாரி கேன் ஐபிஎல் கோப்பை வென்ற விராட் கோலிக்கு கூறிய வாழ்த்து குறித்து...

News image

விராட் கோலி, ஹாரி கேன். - படம்: எக்ஸ் / பயர்ன் மியூனிக்.

Updated On :3 ஜூன் 2026, 6:44 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கால்பந்து வீரர் ஹாரி கேன் ஐபிஎல் கோப்பை வென்ற விராட் கோலிக்கு தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

ஆர்சிபி அணி குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை வீழ்த்தி கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை தனது இரண்டாவது ஐபிஎல் கோப்பையை வென்றது.

இங்கிலாந்து கால்பந்து அணி, பெயர்ன் மியூனிக் கிளப் அணியின் கேப்டனுமான ஹாரி கேன் தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில், ”என்ன மாதிரியான வீரர்! என்ன மாதிரியான ஒரு ஆட்டம் விராட் கோலி! தொடர்ச்சியாக இரண்டு கோப்பைகளை வென்ற ஆர்சிபிக்கு வாழ்த்துகள்” எனக் கூறியுள்ளார்.

இந்தப் பதிவை பயர்ன் மியூனிக் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளது. கடந்த சீசனில்தான் முதல்முறையாக விராட் கோலியும் ஹாரி கேனும் கோப்பை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது. இருவருக்குமே சாபம் நீங்கிய ஆண்டாக இருந்தது.

சாம்பியன்ஸ் லீக்கின் அரையிறுதியில் பயர்ன் மியூனிக் தோற்றாலும் புன்டெஸ்லீகா தொடரை வென்று அசத்தியது. இந்த சீசனில் ஹாரி கேன் மொத்தமாக 61 கோல்கள், 16 அசிஸ்ட்ஸ் செய்து அசத்தினார்.

ஐபிஎல் தொடரில் கடைசி ஆட்டத்தில் ஆட்ட நாயகன் வென்ற விராட் கோலி மொத்தமாக இந்த சீசனில் 675 ரன்கள் குவித்தார். விராட் கோலி இங்கிலாந்து நாட்டில் குடியேறியிருப்பதால் இருவருக்கும் நல்ல நட்பு தொடருமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Summary

Football player Harry Kane hails Cricketer Virat Kohli after RCB defend IPL crown

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

#ipl2026 | இப்படை தோற்கின் எப்படை வெல்லும்: ஆர்சிபி சாம்பியன்ஸ்! | RCB |

தொடர்ச்சியாக 2 ஐபிஎல் கோப்பை வென்று சாதனை படைப்பீர்களா? ரஜத் படிதார் பதில்!

தொடர்ச்சியாக 2 ஐபிஎல் கோப்பை வென்று சாதனை படைப்பீர்களா? ரஜத் படிதார் பதில்!

ஐபிஎல் வரலாற்றில் மாபெரும் சாதனை; விராட் கோலிக்கு க்ருணால் பாண்டியா புகழாரம்!

ஐபிஎல் வரலாற்றில் மாபெரும் சாதனை; விராட் கோலிக்கு க்ருணால் பாண்டியா புகழாரம்!

ஆரஞ்ச் கேப் வென்ற விராட் கோலி..! புள்ளிப் பட்டியலில் 2ஆம் இடத்துக்கு முன்னேறிய ஆர்சிபி!

ஆரஞ்ச் கேப் வென்ற விராட் கோலி..! புள்ளிப் பட்டியலில் 2ஆம் இடத்துக்கு முன்னேறிய ஆர்சிபி!

விடியோக்கள்

#Podcast | மேற்கு வங்கத்தில் மகாராஷ்டிரா 2.0?: மமதாவுக்கு செக்! | News and Views | EPI - 44

#Podcast | மேற்கு வங்கத்தில் மகாராஷ்டிரா 2.0?: மமதாவுக்கு செக்! | News and Views | EPI - 44

கார்ல்செனை வீழ்த்திய பிரக்ஞானந்தா | Praggnanandhaa | Magnus Carlsen | Norway Chess

கார்ல்செனை வீழ்த்திய பிரக்ஞானந்தா | Praggnanandhaa | Magnus Carlsen | Norway Chess

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

முதல்வர் விஜய் Vs ஆ. இராசா | DMK Vs TVK | MK Stalin | Udhayanidhi Stalin

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!

கட்டா குஸ்தி - 2 டீசர்!