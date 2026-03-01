விளையாட்டு: செய்திகள் சில வரிகளில்...
Updated On :1 மார்ச் 2026, 9:08 pm
நெதா்லாந்தில் நடைபெற்ற சா்வதேச ஜூனியா் பாட்மின்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் ஷாய்னா மணிமுத்து, வெண்கலப் பதக்கம் வென்றாா்.
புணேவில் நடைபெற்ற மகா ஓபன் ஏடிபி சேலஞ்சா் டென்னிஸ் போட்டியில், இத்தாலியின் டெரிகோ சினா சாம்பியன் ஆனாா்.
தென்னாப்பிரிக்க மகளிா் அணிக்கு எதிரான 3-ஆவது ஒருநாள் ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் மகளிா் அணி 119 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது. தென்னாப்பிரிக்கா 2-1 என தொடரைக் கைப்பற்றியது.
ஜிம்பாப்வே மகளிா் அணிக்கு எதிரான 3-ஆவது டி20 ஆட்டத்தில் 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்ற நியூஸிலாந்து மகளிா் அணி, 3-0 என முழுமையாகத் தொடரை வென்றது.
