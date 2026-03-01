Dinamani
ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ஈரான், இஸ்ரேல்-அமெரிக்க தூதர்கள் கடும் வாக்குவாதம்இரு நாள்களுக்கு மேற்குத் தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு!ஈரான் பிரச்னை: இந்தியாவில் தற்போதைக்கு பெட்ரோல்- டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது!மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: வெளிநாட்டு பயணிகளுக்கான விசா காலம் நீட்டிப்புயுஏஇ அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சு: தாக்குதலுக்கு கண்டனம்
விளையாட்டு: செய்திகள் சில வரிகளில்...

விளையாட்டு: செய்திகள் சில வரிகளில்...

Updated On :1 மார்ச் 2026, 9:08 pm

நெதா்லாந்தில் நடைபெற்ற சா்வதேச ஜூனியா் பாட்மின்டன் போட்டியில் இந்தியாவின் ஷாய்னா மணிமுத்து, வெண்கலப் பதக்கம் வென்றாா்.

புணேவில் நடைபெற்ற மகா ஓபன் ஏடிபி சேலஞ்சா் டென்னிஸ் போட்டியில், இத்தாலியின் டெரிகோ சினா சாம்பியன் ஆனாா்.

தென்னாப்பிரிக்க மகளிா் அணிக்கு எதிரான 3-ஆவது ஒருநாள் ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் மகளிா் அணி 119 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றது. தென்னாப்பிரிக்கா 2-1 என தொடரைக் கைப்பற்றியது.

ஜிம்பாப்வே மகளிா் அணிக்கு எதிரான 3-ஆவது டி20 ஆட்டத்தில் 10 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்ற நியூஸிலாந்து மகளிா் அணி, 3-0 என முழுமையாகத் தொடரை வென்றது.

மன உறுதியும் விடாமுயற்சியும்... ஜம்மு காஷ்மீர் அணிக்கு ஜெய் ஷா புகழாரம்!

ஆலங்குளத்தில் ஐவா் கால்பந்துப் போட்டி: நாகா்கோவில் அணி சாம்பியன்

நியூசிலாந்தின் கனவைக் கலைத்து, முதல்முறையாக டி20 உலகக் கோப்பை வென்ற ஆஸி.! 2021 ரீவைண்ட்!

தூத்துக்குடியில் பொங்கல் விளையாட்டு விழா

