ஆல் இங்கிலாந்து ஓபன் பாட்மின்டன் சாம்பியன்ஷிப்பில், இந்தியாவின் லக்ஷயா சென் முதல் சுற்றில் நடப்பு சாம்பியனை வீழ்த்தி அசத்தினாா்.
பா்மிங்ஹாமில் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கிய இந்தப் போட்டியில், ஆடவா் ஒற்ைறயா் பிரிவில் லக்ஷயா 23-21, 19-21, 21-17 என்ற கேம்களில், நடப்பு சாம்பியனும், போட்டித்தரவரிைசயில் முதலிடத்தில் இருந்தவருமான சீனாவின் ஷி யு கியை வென்றாா். இந்த ஆட்டம் 1 மணிேநரம், 18 நிமிஷங்கள் நீடித்தது.
கலப்பு இரட்ைடயா் பிரிவில், துருவ் கபிலா/தனிஷா கிராஸ்டோ கூட்டணி 21-17, 21-19 என்ற கணக்கில் மேலசியாவின் ஹூ பாங் ரான்/ெசங் சு யின் இைணயை வீழ்த்தியது.
எனினும், மகளிா் ஒற்ைறயா் முதல் சுற்றில், மாளவிகா பன்ேசாத் 11-21, 6-21 என்ற கேம்களில் எளிதாக, 3-ஆம் இடத்திலிருக்கும் சீனாவின் சென் யு ஃெபய்யிடம் தோல்வி கண்டாா்.
