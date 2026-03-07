Dinamani
சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிட திமுக சார்பில் 15,300-க்கும் மேற்பட்டோர் விண்ணப்பம்: முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் விரைவில் நேர்காணல்அண்ணா அறிவாலயத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலினுடன் இந்திய கம்யூ. தலைவர்கள் தொகுதிப்பங்கீட்டுப் பேச்சுஈரான் மீது இன்று மிகக் கடுமையான தாக்குதல்: டிரம்ப் எச்சரிக்கை!பிகாரில் நிதீஷ்குமாருக்கு நடந்தது தமிழகத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நடக்கும்! - முதல்வர் மு. க. ஸ்டாலின்கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ஏழைகளுக்காக 4.29 லட்சம் வீடுகள்: தமிழக அரசுகோவை கல்லூரி மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை: குற்றவாளிகள் 3 பேருக்கும் வாழ்நாள் சிறை!துபை விமான நிலையத்தில் ஈரான் ட்ரோன் தாக்குதல்: விமான சேவை பாதிப்பு!ஆளுநர் ஆர்.என். ரவியுடன் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் சந்திப்பு!கேரள மாநில அரசு வேலை வாய்ப்பில் திருநங்கைகளுக்கு 1% இடஒதுக்கீடு!உக்ரைன் மீதான ரஷியாவின் தாக்குதலில் 9 பேர் பலி!அன்னாபெல் சதர்லேண்ட் சதம்..! ஆஸி. மகளிர் 123 ரன்கள் முன்னிலை!தமிழகத்தில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 3 டிகிரி செல்சியஸ் வரை குறையக்கூடும்
/
செய்திகள்

சென்னையின் எஃப்சிக்கு முதல் வெற்றி

சென்னையின் எஃப்சிக்கு முதல் வெற்றி...

News image
Updated On :7 மார்ச் 2026, 9:03 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஐஎஸ்எல் 2026 தொடரின் ஒரு பகுதியாக நடைபெற்ற கேரள பிளாஸ்டா்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் சென்னையின் எஃப்சி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. இந்த சீசனில் சிஎஃப்சியின் முதல் வெற்றி இதுவாகும்.

இரு அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டம் கொச்சி நேரு மைதானத்தில் சனிக்கிழமை இரவு நடைபெற்றது. இரு அணிகளும் தொடக்கம் முதலே கோல் போடும் முயற்சியில் தீவிரமாக இறங்கின.

எனினும் இரு அணிகளாலும் கோல் போட முடியவில்லை. இதற்கிடையே சென்னை வீரா் இம்ரான் கான் 41-ஆவது நிமிஷத்தில் கிடைத்த அற்புத வாய்ப்பை பயன்படுத்தி லாங் ஷாட் மூலம் கோலடித்தாா். அதுவே வெற்றி கோலாக அமைந்தது.

இரண்டாம் பாதியிலும் இரு அணிகளும் கோல் போடமுடியவில்லை. கேரள பிளாஸ்டா்ஸ் அணியை 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி சென்னை அணி சீசனின் முதல் வெற்றியைப் பெற்றது.

டிரெண்டிங்

சென்னையை வென்றது மோகன் பகான்

சென்னையை வென்றது மோகன் பகான்

ஐஎஸ்எல் 2026: சென்னையின் எஃப்சி அணி அறிவிப்பு!

ஐஎஸ்எல் 2026: சென்னையின் எஃப்சி அணி அறிவிப்பு!

ஐஎஸ்எல் 2026: மோகன்பகான் எஸ்ஜி வெற்றித் தொடக்கம்!

ஐஎஸ்எல் 2026: மோகன்பகான் எஸ்ஜி வெற்றித் தொடக்கம்!

ஒரு வாரம் நடந்ததை ஒரு நாளில் பார்க்க... அய்யனார் துணை தொடரின் புதிய முயற்சி!

ஒரு வாரம் நடந்ததை ஒரு நாளில் பார்க்க... அய்யனார் துணை தொடரின் புதிய முயற்சி!

வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு