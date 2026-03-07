சென்னையின் எஃப்சிக்கு முதல் வெற்றி...

ஐஎஸ்எல் 2026 தொடரின் ஒரு பகுதியாக நடைபெற்ற கேரள பிளாஸ்டா்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் சென்னையின் எஃப்சி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. இந்த சீசனில் சிஎஃப்சியின் முதல் வெற்றி இதுவாகும்.
இரு அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டம் கொச்சி நேரு மைதானத்தில் சனிக்கிழமை இரவு நடைபெற்றது. இரு அணிகளும் தொடக்கம் முதலே கோல் போடும் முயற்சியில் தீவிரமாக இறங்கின.
எனினும் இரு அணிகளாலும் கோல் போட முடியவில்லை. இதற்கிடையே சென்னை வீரா் இம்ரான் கான் 41-ஆவது நிமிஷத்தில் கிடைத்த அற்புத வாய்ப்பை பயன்படுத்தி லாங் ஷாட் மூலம் கோலடித்தாா். அதுவே வெற்றி கோலாக அமைந்தது.
இரண்டாம் பாதியிலும் இரு அணிகளும் கோல் போடமுடியவில்லை. கேரள பிளாஸ்டா்ஸ் அணியை 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி சென்னை அணி சீசனின் முதல் வெற்றியைப் பெற்றது.
டிரெண்டிங்
சென்னையை வென்றது மோகன் பகான்
ஐஎஸ்எல் 2026: சென்னையின் எஃப்சி அணி அறிவிப்பு!
ஐஎஸ்எல் 2026: மோகன்பகான் எஸ்ஜி வெற்றித் தொடக்கம்!
ஒரு வாரம் நடந்ததை ஒரு நாளில் பார்க்க... அய்யனார் துணை தொடரின் புதிய முயற்சி!
வீடியோக்கள்
#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
தினமணி வீடியோ செய்தி...