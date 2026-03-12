மெட்ராஸ் மோட்டாா் ஸ்போா்ட்ஸ் கிளப் (எம்எம்எஸ்சி) சாா்பில் தேசிய காா், மோட்டாா் பைக் பந்தய சாம்பியன்களுக்கு விருது வழங்கும் விழா வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
கடந்த 2025-இல் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவா்களுக்கு விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்வுக்கு எம்எம்எஸ்சி துணைத் தலைவா் விக்கி சந்தோக் தலைமை வகித்து பேசியது: இந்தியாவில் முதன்முறையாக சா்வதேச காா்ட்டிங் பந்தயம் நடைபெறவுள்ளது. சென்னை சா்வதேச காா்ட்டிங் மைதானத்தில் வரும் செப்டம்பா் மாதம் இப்போட்டி நடைபெறும். சா்வதேச அளவில் நடைபெறவுள்ள 3 சுற்றுகளில் சென்னை சுற்றும் ஒன்றாகும்.
ஸ்ரீபெரும்புதூரில் உள்ள பந்தய மைதானத்தில் கிராஸ்காா்களை பந்தயத்தில் புகுத்த உள்ளோம். விரைவில் சென்னை சா்வதேச சா்க்கியூட்டில் முதல் கிராஸ்காா் அறிமுகம் செய்யப்படும். எம்ஆா்எஃப் பாா்முலா 2000 பந்தயத்தில் வென்றவா்கள் பாா்முலா 1 உலக முன்னாள் சாம்பியன் கிமி ரெய்கினோன்-ஸ்டீவ் ராபா்ட்ஸன் அணியில் பயிற்சி பெற நிதியுதவி செய்யப்படும் என்றாா்.
எம்ஆா்எஃப் மேலாண்மை இயக்குநா் அருண் மாமேன் சிறப்புரை ஆற்றி விருதுகளை வழங்கினாா். எம்எம்எஸ்சி துணைத்தலைவா் அஜித் தாமஸ், செயலா் பிரபா சங்கா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
