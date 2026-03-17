மும்முறை தாண்டுதலில் ஆசிய அளவில் முதலிடம்: எஸ்ஆா்எம் மாணவி சாதனை

யு 20 மும்முறை தாண்டுதலில் ஆசிய அளவில் முதலிடம் பெற்று சென்னை எஸ்ஆா்எம் ஐஎஸ்டி வடபழனி வளாக மாணவி சாதனா ரவி சாதனை படைத்துள்ளாா்.

சாதனா ரவி
Updated On :17 மார்ச் 2026, 8:05 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

யு 20 மும்முறை தாண்டுதலில் ஆசிய அளவில் முதலிடம் பெற்று சென்னை எஸ்ஆா்எம் ஐஎஸ்டி வடபழனி வளாக மாணவி சாதனா ரவி சாதனை படைத்துள்ளாா்.

பிஎஸ்சி உளவியல் முதலாம் ஆண்டு மாணவியான சாதனா ரவி தடகள வீராங்கனை ஆவாா். மும்முறை தாண்டுதல், நீளம் தாண்டுதலில் சிறந்து விளங்கும் அவா் யு20 பிரிவில் மும்முறை தாண்டுதலில் ஆசிய மற்றும் இந்திய அளவில் முதலிடம் பெற்றுள்ளாா்.

மேலும் உலகளவில் 12-ஆவது இடத்தில் தரவரிசையில் இடம் பெற்றுள்ளாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பட்டயக் கணக்காளா் தோ்வு: மதுரை மாணவி முதலிடம்!

தடகளத்தில் சாதனை: மாணவிக்கு பாராட்டு

தேசிய அளவிலான கதை சொல்லும் போட்டி: பண்ணாரி அம்மன் பப்ளிக் பள்ளி மாணவி முதலிடம்

மாநில கலைத்திறன் போட்டி: வள்ளியூா் பள்ளி மாணவி முதலிடம்!

