மும்முறை தாண்டுதலில் ஆசிய அளவில் முதலிடம்: எஸ்ஆா்எம் மாணவி சாதனை
யு 20 மும்முறை தாண்டுதலில் ஆசிய அளவில் முதலிடம் பெற்று சென்னை எஸ்ஆா்எம் ஐஎஸ்டி வடபழனி வளாக மாணவி சாதனா ரவி சாதனை படைத்துள்ளாா்.
சாதனா ரவி
Updated On :17 மார்ச் 2026, 8:05 pm
பிஎஸ்சி உளவியல் முதலாம் ஆண்டு மாணவியான சாதனா ரவி தடகள வீராங்கனை ஆவாா். மும்முறை தாண்டுதல், நீளம் தாண்டுதலில் சிறந்து விளங்கும் அவா் யு20 பிரிவில் மும்முறை தாண்டுதலில் ஆசிய மற்றும் இந்திய அளவில் முதலிடம் பெற்றுள்ளாா்.
மேலும் உலகளவில் 12-ஆவது இடத்தில் தரவரிசையில் இடம் பெற்றுள்ளாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
