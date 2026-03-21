மே. தீவுகளை வீழ்த்தியது ஆஸ்திரேலியா
ஆஸ்திரேலிய மகளிா் அணி முதல் டி20 ஆட்டத்தில் 43 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் மகளிா் அணியை வெள்ளிக்கிழமை வீழ்த்தியது.
ஆஸி. மகளிரணியின் நட்சத்திர வீராங்கனை பெத் மூனி. (கோப்புப்படம்)
படம்: ஏபி
முதலில் ஆஸ்திரேலியா 20 ஓவா்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 164 ரன்கள் சோ்க்க, மேற்கிந்தியத் தீவுகள் 20 ஓவா்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழந்து 121 ரன்களே எடுத்தது.
இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட் செய்த ஆஸ்திரேலிய அணியில், பெத் மூனி 7 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸா்களுடன் 79, எலிஸ் பெரி 2 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 36 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனா்.
ஜாா்ஜியா வோல் 8, போப் லிட்ச்ஃபீல்டு 6, ஆஷ்லே காா்ட்னா் 1, ஜாா்ஜியா வோ்ஹாம் 9 ரன்களுக்கு வெளியேற்றப்பட, ஓவா்கள் முடிவில் டாலியா மெக்ராத் 9, அலானா கிங் 1 ரன்னுடன் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனா்.
மேற்கிந்தியத் தீவுகள் பௌலிங்கில் டீண்ட்ரா டாட்டின் 3, ஷினெல் ஹென்றி 2, ஜாஸரா கிளாக்ஸ்டன் 1 விக்கெட் எடுத்தனா்.
அடுத்து விளையாடிய மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியில், கியானா ஜோசஃப் 7 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 45, ஸ்டஃபானி டெய்லா் 4 பவுண்டரிகள், 1 சிக்ஸருடன் 28 ரன்கள் சோ்த்து, வெற்றிக்காக முயற்சித்து பெவிலியன் திரும்பினா்.
கேப்டன் ஹேலி மேத்யூஸ் 11, ஷிமெய்ன் கேம்பெல் 15, டீண்ட்ரா டாட்டின் 0, ஜாஸரா கிளாக்ஸ்டன் 0 ரன்களுக்கு சாய்க்கப்பட, ஓவா்கள் முடிவில் ஷினெல் ஹென்றி 12, ஜெனிலியா கிளாஸ்கோ ரன்னின்றி களத்தில் இருந்தனா்.
ஆஸ்திரேலிய பந்துவீச்சாளா்களில் அலானா கிங் 3, ஜாா்ஜியா வோ்ஹாம் 2, கிம் காா்த் 1 விக்கெட் கைப்பற்றினா்.
தொடர்புடையது
