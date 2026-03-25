Dinamani
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் தமாக-வுக்கு 5 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடுஜான் பாண்டியன் தலைமையிலான தமமுகவுக்கு ராஜபாளையம் (பொது) தொகுதி ஒதுக்கீடு!தே.ஜ. கூட்டணியில் தமாகவுக்கு 5 தொகுதிகள்!தமிழக தேர்தலில் திமுகவுக்கு முழு ஆதரவு! மக்கள் நீதி மய்யம் போட்டியிடாது - கமல்ஹாசன் எல்பிஜி, பெட்ரோல், டீசல் போதிய இருப்பு: விநியோகம் பாதிக்கப்படவில்லை! - மத்திய அரசுதேமுதிகவுக்கு 10 இடங்கள்! திமுகவுடன் ஒப்பந்தம் கையொப்பம்!மக்கள்தொகை அடிப்படையில் தொகுதிகள் மறுவரையறை கூடாது - முதல்வர் மு. க. ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்ஒவ்வொரு அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு விலையில்லா குளிர்பதனப் பெட்டி : அதிமுக வாக்குறுதிவங்கிகளில் பெற்ற கல்விக் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும்: அதிமுக தேர்தல் வாக்குறுதிபெண்களைப் போல ஆண்களும் நகரப் பேருந்துகளில் இலவசமாகப் பயணிக்கலாம் : அதிமுக வாக்குறுதி
/
செய்திகள்

தாமஸ், உபோ் கோப்பை பாட்மின்டன்: இந்திய அணிகள் அறிவிப்பு

கௌரவமிக்க தாமஸ் மற்றும் உபோ் கோப்பை பாட்மின்டன் போட்டியில் பங்கேற்கும் இந்திய ஆடவா், மகளிா் அணிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

News image

~ ~

Updated On :24 மார்ச் 2026, 9:20 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கௌரவமிக்க தாமஸ் மற்றும் உபோ் கோப்பை பாட்மின்டன் போட்டியில் பங்கேற்கும் இந்திய ஆடவா், மகளிா் அணிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

டென்மாா்க்கின் ஹாா்சென்ஸ் நகரில் வரும் ஏப். 24 முதல் மே 3 வரை இப்போட்டி நடைபெறவுள்ளது. கடந்த 2022-இல் இந்திய ஆடவா் அணி தாமஸ் கோப்பையை வென்று வரலாறு படைத்தது. ஆடவா் அணியில் நட்சத்திர வீரா் லக்ஷயா சென், கே. ஸ்ரீ காந்த், இரட்டையா் சாத்விக்-சிராக், இளம் வீரா் ஆயுஷ் ஷெட்டி ஆகியோா் இடம் பெற்றுள்ளனா். கூடுதலாக எம்ஆா். அா்ஜுன் ஹரிஹரன் அம்சகருணன், துருவ் கபிலா, கிரண் ஜாா்ஜ் ஆகியோரும் உள்ளனா்.

பி.வி. சிந்து, தன்வி சா்மா:

மகளிா் அணியில் முன்னாள் உலக சாம்பியன் பி.வி. சிந்து, உன்னது ஹூடா, தன்வி சா்மா, இரட்டையா் காயத்ரி கோபிசந்த்-ட்ரீஸா ஜாலி, இளம் வீராங்கனைகள் தேவிகா ஷிகாக், இஷாராணி பரூவா, இடம் பெற்றுள்ளனா்.

இரட்டையரில் கவிப்பிரியா செல்வம், சிம்ரன் சிங்கி, தனிஷா க்ரஸ்டோ ஆகியோா் ஆடுவா்.

கடந்த மாா்ச் 10-தேதியில் பிடபிள்யுஎஃப் தரவரிசை அடிப்படையில் வீரா், வீராங்கனைகள் தோ்வு செய்யப்பட்டதாக இந்திய பாட்மின்டன் சம்மேளன பொதுச் செயலா் சஞ்சய் மிஸ்ரா தெரிவித்தாா்.

Story image
Story image

வீடியோக்கள்

அதிமுகவின் ஃபிரிட்ஜ் அறிவிப்பு திமுகவுக்கு நெருக்கடியா?: கனிமொழி சோமு மறுப்பு!
வீடியோக்கள்

அதிமுகவின் ஃபிரிட்ஜ் அறிவிப்பு திமுகவுக்கு நெருக்கடியா?: கனிமொழி சோமு மறுப்பு!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுகவை முந்துகிறதா தவெக ? | UN Kannan interview | DMK | ADMK | TVK | BJP |TN Election 2026
வீடியோக்கள்

அதிமுகவை முந்துகிறதா தவெக ? | UN Kannan interview | DMK | ADMK | TVK | BJP |TN Election 2026

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
விலையில்லா Fridge, 3 Gas Cylinders! ADMKவின் கவர்ச்சிகர தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அறிவிப்பு! | EPS
வீடியோக்கள்

விலையில்லா Fridge, 3 Gas Cylinders! ADMKவின் கவர்ச்சிகர தேர்தல் வாக்குறுதிகள் அறிவிப்பு! | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
இடதுசாரி அரசியலைப் பாதுகாக்கவே இந்த 8 தொகுதிகள்! Thirumavalavan Press meet | VCK
வீடியோக்கள்

இடதுசாரி அரசியலைப் பாதுகாக்கவே இந்த 8 தொகுதிகள்! Thirumavalavan Press meet | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு