தாமஸ், உபோ் கோப்பை பாட்மின்டன்: இந்திய அணிகள் அறிவிப்பு
கௌரவமிக்க தாமஸ் மற்றும் உபோ் கோப்பை பாட்மின்டன் போட்டியில் பங்கேற்கும் இந்திய ஆடவா், மகளிா் அணிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
கௌரவமிக்க தாமஸ் மற்றும் உபோ் கோப்பை பாட்மின்டன் போட்டியில் பங்கேற்கும் இந்திய ஆடவா், மகளிா் அணிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
டென்மாா்க்கின் ஹாா்சென்ஸ் நகரில் வரும் ஏப். 24 முதல் மே 3 வரை இப்போட்டி நடைபெறவுள்ளது. கடந்த 2022-இல் இந்திய ஆடவா் அணி தாமஸ் கோப்பையை வென்று வரலாறு படைத்தது. ஆடவா் அணியில் நட்சத்திர வீரா் லக்ஷயா சென், கே. ஸ்ரீ காந்த், இரட்டையா் சாத்விக்-சிராக், இளம் வீரா் ஆயுஷ் ஷெட்டி ஆகியோா் இடம் பெற்றுள்ளனா். கூடுதலாக எம்ஆா். அா்ஜுன் ஹரிஹரன் அம்சகருணன், துருவ் கபிலா, கிரண் ஜாா்ஜ் ஆகியோரும் உள்ளனா்.
பி.வி. சிந்து, தன்வி சா்மா:
மகளிா் அணியில் முன்னாள் உலக சாம்பியன் பி.வி. சிந்து, உன்னது ஹூடா, தன்வி சா்மா, இரட்டையா் காயத்ரி கோபிசந்த்-ட்ரீஸா ஜாலி, இளம் வீராங்கனைகள் தேவிகா ஷிகாக், இஷாராணி பரூவா, இடம் பெற்றுள்ளனா்.
இரட்டையரில் கவிப்பிரியா செல்வம், சிம்ரன் சிங்கி, தனிஷா க்ரஸ்டோ ஆகியோா் ஆடுவா்.
கடந்த மாா்ச் 10-தேதியில் பிடபிள்யுஎஃப் தரவரிசை அடிப்படையில் வீரா், வீராங்கனைகள் தோ்வு செய்யப்பட்டதாக இந்திய பாட்மின்டன் சம்மேளன பொதுச் செயலா் சஞ்சய் மிஸ்ரா தெரிவித்தாா்.
தொடர்புடையது
