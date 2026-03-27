பிரேசிலை வீழ்த்திய பிரான்ஸ்..! அணியில் தேர்வாகாத நெய்மர் பெயரை முழக்கமிட்ட ரசிகர்கள்!

பிரான்ஸிடம் தோல்வியுற்ற பிரேசில் அணியின் போட்டி குறித்து...

எம்பாப்வே, நெய்மர்.

படங்கள்: ஏபி, எக்ஸ் / நெய்மர்.

Updated On :27 மார்ச் 2026, 11:56 am

உலகக் கோப்பைக்கு முன்பாக நட்பு ரீதியான போட்டியில் போஸ்டனில் பிரேசில் அணியும் பிரான்ஸ் அணியும் மோதின. இந்தப் போட்டியில் 1-2 என பிரான்ஸ் அசத்தல் வெற்றி பெற்றது.

இந்தப் போட்டிக்கு தேர்வாகாத பிரேசில் அணியின் நட்சத்திர வீரர் நெய்மர் பெயரை அந்நாட்டு ரசிகர்கள் முழக்கமிட்டதால் திடலில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

பிரான்ஸ் அணியில் எம்பாப்வே 32, எகிடிகி 65ஆவது நிமிஷங்களில் கோல் அடித்தார்கள். பிரேசில் அணியில் பிரெமர் 78ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்தார்.

பிரேசில் தேசிய அணிக்காக அதில கோல்கள் (79) அடித்த நெய்மர் (34 வயது) இந்தப் போட்டியில் தேர்வு செய்யப்படவில்லை. கால்பந்து உலகக் கோப்பைப் போட்டியிலும் நெய்மர் தேர்வு செய்யப்படாதது ரசிகர்கள் மத்தியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில், இது குறித்து பிரேசில் அணியின் பயிற்சியாளர் கார்லோ அன்செலாட்டி, “இப்போதைக்கு அணியில் யார் இருக்கிறார்களோ அவர்களைப் பற்றிதான் பேச முடியும். அவர்களும் கடினமாக உழைத்துதான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறார்கள். அதில் நான் நிறைவடைகிறேன்” என்றார்.

வினிசியஸ், ரஃபினீயா இருவரும் நன்றாகவே விளையாடியதாகக் கூறினார். அடுத்த போட்டியில் பிரேசில் அணி குரோஷியாவுடன் மார்ச் 31ஆம் தேதியில் விளையாடுகிறது.

உலகக் கோப்பைப் போட்டிகள் ஜூன் 11 முதல் ஜூலை 19 வரை வட அமெரிக்காவில் நடைபெற இருக்கின்றன.

நெய்மர் தற்போது தனது சிறுவயது அணியான சந்தோஷ் கிளப்பில் விளையாடி வருகிறார். முழங்காலில் அறுவைச் சிகிச்சையை முடித்த அவர் உலகக் கோப்பையில் பங்கேற்கும் ஆர்வத்துடன் இருப்பதும் இந்த டிசம்பருடன் ஓய்வு பெறும் எண்ணத்தில் இருப்பதாகக் கூறியிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

