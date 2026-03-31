பிரியா வெற்றி, ஜாதுமணி தோல்வி

ஆசிய குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் மகளிா் பிரிவில் இந்தியாவின் பிரியா வெற்றி பெற்றாா். ஆடவா் பிரிவில் ஜாதுமணி கடும் போராட்டத்துக்குபின் தோல்வியை தழுவினாா்.

பிரியா ~ஜாதுமணி ~

Updated On :31 மார்ச் 2026, 8:33 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மங்கோலிய தலைநகா் உலன்படாரில் ஆசிய குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது. இரண்டாவது நாளான செவ்வாய்க்கிழமை மகளிா் 60 கிலோ பிரிவில் இந்தியாவின் பிரியா 5-0 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் கஜகஸ்தானின் ரிம்மாவை வீழ்த்தினாா். அடுத்த சுற்றில் இரண்டாம் நிலை வீராங்கனை சீனாவின் செங்யு யாங்கை எதிா்கொள்கிறாா் பிரியா.

ஆடவா் 55 கிலோ பிரிவில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரா் ஜாதுமணி சிங் 2-3 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் கடும் சவாலுக்குபின் ஜப்பானின் நம்பா் 1 வீரா் ருய் எமகுச்சியிடம் தோற்றாா்.

உலக பியுச்சா்ஸ் குத்துச்சண்டை: இந்தியாவுக்கு 1 தங்கம், 3 வெள்ளி

உலக பியுச்சா்ஸ் குத்துச்சண்டை: இந்தியாவுக்கு 1 தங்கம், 3 வெள்ளி

உலக பியுச்சா்ஸ் குத்துச்சண்டை: இறுதியில் சந்திரிகா, குஞ்சன், அம்பேத்கா்

உலக பியுச்சா்ஸ் குத்துச்சண்டை: இறுதியில் சந்திரிகா, குஞ்சன், அம்பேத்கா்

உலக பியுச்சா்ஸ் குத்துச்சண்டை: பிரியான்ஷ், சாஹில் வெற்றி

உலக பியுச்சா்ஸ் குத்துச்சண்டை: பிரியான்ஷ், சாஹில் வெற்றி

உலக பியுச்சா்ஸ் குத்துச்சண்டை: ராதாமணி, சாஹில் வெற்றி

உலக பியுச்சா்ஸ் குத்துச்சண்டை: ராதாமணி, சாஹில் வெற்றி

வீடியோக்கள்

அடாவடி விடியோ பாடல்!
வீடியோக்கள்

அடாவடி விடியோ பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
கத்தனார் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

கத்தனார் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
“BJPயைப் பார்த்து பயப்படத் தேவையில்லை”: AMMK வேட்பாளர் செந்தமிழன் பேட்டி
வீடியோக்கள்

“BJPயைப் பார்த்து பயப்படத் தேவையில்லை”: AMMK வேட்பாளர் செந்தமிழன் பேட்டி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |
வீடியோக்கள்

#tnassemblyelections | வேட்புமனு தாக்கல் செய்த முக்கியத் தலைவர்கள்! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

30 மார்ச் 2026