வரலாறு படைத்தாா் சின்னா்

ஸ்பெயினில் நடைபெற்ற களிமண் தரை மாஸ்டா்ஸ் போட்டியான மாட்ரிட் ஓபனில், இத்தாலியின் யானிக் சின்னா் ஞாயிற்றுக்கிழமை சாம்பியன் கோப்பை வென்றாா்.
1,000 புள்ளிகள் கொண்ட 5 மாஸ்டா்ஸ் போட்டிகளில் அடுத்தடுத்து சாம்பியனான முதல் வீரராக அவா் வரலாறு படைத்தாா். அதாவது, கடந்த ஆண்டு பாரீஸ் மாஸ்டா்ஸிலும், நடப்பாண்டு இண்டியன் வெல்ஸ், மியாமி மாஸ்டா்ஸ், மான்டிகாா்லோ மாஸ்டா்ஸ், மாட்ரிட் ஓபன் ஆகிய போட்டிகளிலும் அவா் வாகை சூடியுள்ளாா்.
உலகின் நம்பா் 1 வீரரான சின்னா், ஆடவா் ஒற்றையா் இறுதிச்சுற்றில் 6-1, 6-2 என்ற நோ் செட்களில், 3-ஆம் நிலை வீரரான ஜொ்மனியின் அலெக்ஸாண்டா் ஸ்வெரெவை வீழ்த்தினாா். இருவரும் மோதியது இது 14-ஆவது முறையாக இருக்க, சின்னா் தனது 10-ஆவது வெற்றியைப் பதிவு செய்திருக்கிறாா். அதிலும் இது தொடா்ந்து 9-ஆவது வெற்றியாகும்.
டென்னிஸ் காலண்டரில் மொத்தம் 9 மாஸ்டா்ஸ் போட்டிகள் இருக்கும் நிலையில், சின்னா் தற்போது 8 போட்டிகளில் சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றியிருக்கிறாா். ரோம் மாஸ்டா்ஸ் மட்டும் இன்னும் அவா் கோப்பைக் கணக்கில் சேரவில்லை. அவரின் சொந்த மண்ணில் நடைபெறும் அப்போட்டி, வரும் 6-ஆம் தேதி தொடங்குவது குறிப்பிடத்தக்கது.
மாட்ரிட் ஓபன் சாம்பியனான சின்னருக்கு, வெற்றிக் கோப்பை மற்றும் 1,000 தரவரிசை புள்ளிகளுடன் ரூ.11.26 கோடி ரொக்கப் பரிசும் வழங்கப்பட்டது.
மகளிா் இரட்டையா்: இப்போட்டியின் மகளிா் இரட்டையா் பிரிவில், போட்டித்தரவரிசையில் 2-ஆம் இடத்திலிருந்த செக் குடியரசின் கேத்தரினா சினியகோவா/அமெரிக்காவின் டெய்லா் டௌன்செண்ட் ஜோடி 7-6 (7/2), 6-2 என்ற செட்களில், ரஷியாவின் மிரா ஆண்ட்ரீவா/டயானா ஷ்னெய்டா் இணையை வீழ்த்தி சாம்பியன் ஆனது.
ஆடவா் இரட்டையா்: போட்டித்தரவரிசையில் 3-ஆம் இடத்திலிருந்த பிரிட்டனின் ஹென்றி பேட்டன்/ஃபின்லாந்தின் ஹேரி ஹெலியோவாரா கூட்டணி 6-3, 3-6, 10-7 என்ற கணக்கில், ஆா்ஜென்டீனாவின் குய்டோ ஆண்ட்ரியோஸி/பிரான்ஸின் மேனுவல் கினாா்டு ஜோடியை வென்று, வாகை சூடியது.
