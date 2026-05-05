சாம்பியன் ஆனது இண்டர் மிலன்

Updated On :5 மே 2026, 5:27 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மிலன்: இத்தாலியில் நடைபெறும் சீரி ஏ கால்பந்து போட்டியில் இன்டர் மிலன் திங்கள்கிழமை சாம்பியன் ஆனது.

இப்போட்டியின் 35-ஆவது சுற்று ஆட்டத்தில் இன்டர் மிலன் 2}0 என பார்மாவை வீழ்த்தியது. அந்த அணிக்காக மார்கஸ் துராம் (45+1'), ஹென்ரிக் மகிடர்யான் (80') ஆகியோர் கோல் அடித்தனர்.

இந்த வெற்றியை அடுத்து புள்ளிகள் பட்டியலில் அந்த அணி 82 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தை உறுதி செய்தது. இதன் மூலம் போட்டியின் வரலாற்றில் 21}ஆவது முறையாக சாம்பியனானது.

70 புள்ளிகளுடன் 2}ஆம் இடத்திலிருக்கும் நபோலி எஞ்சிய ஆட்டங்களில் வென்றாலும் 79 புள்ளிகளையே எட்ட முடியும் என்பதால், இன்டர் மிலனுக்கு சாம்பியன் கோப்பை உறுதியானது.

சீரி ஏ கோப்பையை உறுதி செய்துவிட்ட இன்டர் மிலன், நடப்பு சீசனில் 2}ஆவது கோப்பைக்காக இத்தாலியன் கோப்பை போட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தில் இன்னும் சில நாள்களில் லாஸியோவுடன் மோதுகிறது.

