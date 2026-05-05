ஷாட் கன் உலகக் கோப்பை: இந்தியர்கள் தடுமாற்றம்

அல்மேட்டி: கஜகஸ்தானில் நடைபெறும் ஷாட் கன் உலகக் கோப்பை போட்டியில் ஸ்கீட் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் பிரிவில் இந்தியர்கள் தடுமாற்றத்துடன் இறுதிச்சுற்று வாய்ப்பை தவறவிட்டனர்.
மகளிருக்கான ஸ்கீட் பிரிவு தகுதிச்சுற்றில் கனிமத் செகான் 70 புள்ளிகளுடன் 9}ஆம் இடம் பிடித்துள்ளார். தகுதிச்சுற்றின் இறுதிக் கட்டத்துக்கு அவர் தகுதிபெற்றுள்ளார். எனினும், ராய்ஸô தில்லன் (69), பரினாஸ் தலிவால் (66) ஆகியோர் இறுதிச்சுற்று வாய்ப்பை இழந்து வெளியேறினர்.
அதிலேயே ஆடவர் பிரிவில், மைராஜ் அகமது கான் (71), குர்ஜோத் காங்குரா (70), அனந்த் ஜீத் சிங் நருகா (69) ஆகியோர் இறுதிச்சுற்று வாய்ப்பை இழந்ததால், வெளியேற்றப்பட்டனர்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
கால்பந்து களம்...
டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட்: நியூசிலாந்து மகளிரணி அறிவிப்பு!
உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல்: உலக சாதனையுடன் தங்கம் வென்ற இந்தியர்கள்!
இன்றுமுதல் ஷாட் கன் உலகக் கோப்பை: 12 பேருடன் இந்திய அணி பங்கேற்பு
வீடியோக்கள்
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு