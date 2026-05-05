ஷாட் கன் உலகக் கோப்பை: இந்தியர்கள் தடுமாற்றம்

Updated On :5 மே 2026, 5:20 am IST

அல்மேட்டி: கஜகஸ்தானில் நடைபெறும் ஷாட் கன் உலகக் கோப்பை போட்டியில் ஸ்கீட் ஆடவர் மற்றும் மகளிர் பிரிவில் இந்தியர்கள் தடுமாற்றத்துடன் இறுதிச்சுற்று வாய்ப்பை தவறவிட்டனர்.

மகளிருக்கான ஸ்கீட் பிரிவு தகுதிச்சுற்றில் கனிமத் செகான் 70 புள்ளிகளுடன் 9}ஆம் இடம் பிடித்துள்ளார். தகுதிச்சுற்றின் இறுதிக் கட்டத்துக்கு அவர் தகுதிபெற்றுள்ளார். எனினும், ராய்ஸô தில்லன் (69), பரினாஸ் தலிவால் (66) ஆகியோர் இறுதிச்சுற்று வாய்ப்பை இழந்து வெளியேறினர்.

அதிலேயே ஆடவர் பிரிவில், மைராஜ் அகமது கான் (71), குர்ஜோத் காங்குரா (70), அனந்த் ஜீத் சிங் நருகா (69) ஆகியோர் இறுதிச்சுற்று வாய்ப்பை இழந்ததால், வெளியேற்றப்பட்டனர்.

கால்பந்து களம்...

