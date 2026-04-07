உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல்: உலக சாதனையுடன் தங்கம் வென்ற இந்தியர்கள்!

ஐஎஸ்எஸ்எஃப் உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் உலக சாதனை படைத்த இந்தியர்கள் குறித்து...

தங்கம் வென்ற இந்தியர்கள். - என்ஆர்ஏஐ

Updated On :7 ஏப்ரல் 2026, 12:47 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஸ்பெயினில் நடபெற்ற ஐஎஸ்எஸ்எஃப் உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் இந்தியர்கள் உலக சாதனையுடன் தங்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார்கள்.

இந்திய துப்பாக்கி சுடுதல் வீராங்கனை பலாக், வீரர் முகேஷ் நெலவள்ளி இணைந்து இந்த உலக சாதனயை நிகழ்த்தி இந்திய நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்துள்ளார்கள்.

ஐஎஸ்எஸ்எஃப் உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் கலப்பு இரட்டையர்கள் பிரிவில் இந்தியர்கள் 487.7 புள்ளிகள் பெற்று தங்கம் வென்றார்கள். இது ஜூனியர் பிரிவில் உலக சாதனையாக இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தகுதிச் சுற்றில் இந்தியர்கள் 581 புள்ளிகள் (17எக்ஸ்) பெற்று பதக்கச் சுற்றுக்கு முன்னேறினார்கள். இறுதிப் போட்டியில் பலாக் 243 புள்ளிகளும் முகேஷ் நெலவள்ளி 244.7 புள்ளிகளும் பெற்று மொத்தமாக 487.7 புள்ளிகள் பெற்றார்கள்.

இந்தியா தங்கம், சீனா வெள்ளி, ஹங்கேரி வெண்கலம் வெல்ல, அமெரிக்கா நான்காமிடம் பிடித்தது. முன்னதாக, பலாக் (18 வயது) ஆசிய போட்டிகளில் 242.1 புள்ளிகள் பெற்று வெள்ளி வென்றார். முகேஷ் ஜூனியர் உலக சாம்பியனாக இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Indian shooters Palak and Mukesh win gold with world record.

நான் திரையிலிருந்து வரவில்லை; சிறையிலிருந்து வந்தவன்!: Seeman | NTK | TN Election
"Edappadi Palanisamy உடன் சேர்ந்ததில் தவறில்லை": TTV Dhinakaran Exclusive
ஓர் அணி, ஓராயிரம் பிரச்னைகள்: இது சிஎஸ்கேவின் சோகக் கதை! | IPL 2026 | Chennai Super Kings |
Podcast | அண்ணாமலை பேட்டி முதல் ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சனம் வரை... | News & Views | E-23 |
