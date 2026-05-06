Dinamani
மே 8-இல் 19 மாவட்டங்களுக்கு பலத்த மழை எச்சரிக்கை!பிளஸ் 2 தோ்வு முடிவுகள் தாமதமாக வாய்ப்பு?தேர்தல் நடைமுறை விதிகள் இன்று மாலையுடன் நிறைவு!2025-26 நிதியாண்டில் நேரடி வரி வசூல் ரூ. 23.40 லட்சம் கோடி!அமெரிக்காவில் இந்திய முதலீடுகள் அதிகரிப்பு!
/
செய்திகள்

உலக வில்வித்தை: பிரதான சுற்று டாப் 10-இல் ஓஜாஸ்

உலகக் கோப்பை வில்வித்தை 2-ஆம் நிலை போட்டியில் காம்பவுண்ட் பிரிவு தகுதிச்சுற்றில் இந்தியாவின் ஓஜாஸ் தியோடேல் 7-ஆம் இடம் பிடித்தாா்.

News image

ஓஜாஸ் தியோடேல் - கோப்புப் படம்

Updated On :6 மே 2026, 3:00 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சீனாவில் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கிய உலகக் கோப்பை வில்வித்தை 2-ஆம் நிலை போட்டியில் காம்பவுண்ட் பிரிவு தகுதிச்சுற்றில் இந்தியாவின் ஓஜாஸ் தியோடேல் 7-ஆம் இடம் பிடித்தாா்.

ஆடவா் பிரிவில், அவா் 711 புள்ளிகளுடன் அந்த இடத்தைப் பிடிக்க, சஹில் ஜாதவும் அதே புள்ளிகளுடன் 8-ஆம் இடம் பெற்றாா். குஷால் தாஸ் 708 புள்ளிகளுடன் 18-ஆம் இடம் பெற, அபிஷேக் வா்மா 705 புள்ளிகளுடன் 25-ஆம் இடம் பிடித்தாா்.

ஓஜாஸ், சஹில், குஷால் ஆகிய மூவா் அடங்கிய இந்திய அணி, அணிகள் பிரிவில் போட்டித்தரவரிசையில் 3-ஆம் இடம் பெற்றது.

மகளிா் பிரிவில், அதிதி சுவாமி 700 புள்ளிகளுடன் 13-ஆம் இடமும், பிரகதி 697 புள்ளிகளுடன் 19-ஆம் இடமும் பிடித்தனா். ஜோதி சுரேகா 695 புள்ளிகளுடன் 21-ஆம் இடம் பெற, மதுரா தமன்கான்கா் 690 புள்ளிகளுடன் 33-ஆம் இடம் பெற்றாா்.

அதிதி, பிரகதி, ஜோதி ஆகியோா் அணிகள் பிரிவில் இந்தியாவுக்காக களம் காண, அந்த அணிக்கு போட்டித்தரவரிசையில் 5-ஆம் இடம் கிடைத்துள்ளது. கலப்பு அணிகள் பிரிவில் ஓஜாஸ், அதிதி இணை களம் காண, அவா்கள் ஜோடி அடங்கிய இந்திய அணிக்கு போட்டித்தரவரிசையில் 6-ஆம் இடம் கிடைத்தது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஜூனியா் உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல்: இந்தியா முதலிடம்!

ஜூனியா் உலகக் கோப்பை துப்பாக்கி சுடுதல்: இந்தியா முதலிடம்!

தேசிய சா்ஃப்பிங்: சிவராஜ், கமலி மூா்த்திக்கு பட்டம்!

தேசிய சா்ஃப்பிங்: சிவராஜ், கமலி மூா்த்திக்கு பட்டம்!

கோவை மாவட்டத்தில் மநீம பெற்ற வாக்குகள் யாருக்கு?

கோவை மாவட்டத்தில் மநீம பெற்ற வாக்குகள் யாருக்கு?

விளவங்கோடு தொகுதியில் போட்டியிட ஆா்வம் காட்டாத திமுக, அதிமுக!

விளவங்கோடு தொகுதியில் போட்டியிட ஆா்வம் காட்டாத திமுக, அதிமுக!

வீடியோக்கள்

விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
வீடியோக்கள்

கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
வீடியோக்கள்

தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
வீடியோக்கள்

தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு