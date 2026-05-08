Dinamani
தமிழகத்தில் ஒருசில இடங்களில் மே 13 வரை மழைக்கு வாய்ப்புதவெகவுக்கு ஆதரவா - இல்லையா? இடதுசாரிகள், விசிக இன்று ஆலோசனைஅதிமுக எம்எல்ஏக்களுடன் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி தீவிர ஆலோசனை பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு முடிவுகள் இன்று வெளியீடுஆந்திரத்தில் இருந்து 500 மெகாவாட் மின்சாரம் கொள்முதல் செய்ய ஒழுங்குமுறை ஆணையம் ஒப்புதல்விஜய் விவகாரம்: ஆளுநரை கண்டித்து காங்கிரஸ் இன்று ஆா்ப்பாட்டம்தாய், தந்தை இல்லா பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு மாதம் ரூ. 2,000 வழங்கும் சிறப்புத் திட்டம் தொடக்கம்
/
செய்திகள்

ஆசிய ஜூனியர் குத்துச்சண்டை: இந்திய வீராங்கனைகள் அசத்தல்

News image
Updated On :8 மே 2026, 7:31 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தாஷ்கன்ட்: உஸ்பெகிஸ்தானில் நடைபெறும் 15 மற்றும் 17 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான (யு 15 & 17) ஆசிய குத்துச்சண்டை சாம்பியன்ஷிப்பில், யு-17 பிரிவில் இந்திய மகளிர் அரையிறுதிக்கு முன்னேறி 12 பதக்கங்களை வியாழக்கிழமை உறுதி செய்தனர்.

காலிறுதியில் 46 கிலோ பிரிவில் ராக்கி 5}0 என, சீன தைபே வீராங்கனையை வெல்ல, 48 கிலோ பிரிவில் குஷி "ஆர்எஸ்சி' முறையில் தென் கொரிய வீராங்கனையைச் சாய்த்தார்.

அதேபோல் 52 கிலோ பிரிவில் மம்தாவும் "ஆர்எஸ்சி' முறையில் ஜோர்டான் வீராங்கனையை வீழ்த்த, லக்ஷ்மி 54 கிலோ பிரிவில் ஆர்எஸ்சி முறையில் மங்கோலியாவையும், நவ்யா 57 கிலோ பிரிவில் 5-0 என சீன தைபேவையும் சாய்த்தனர்.

60 கிலோ பிரிவில் இஷிகா ஆர்எஸ்சி முறையில் மங்கோலியாவை தோற்கடிக்க, ஹர்னூர் 66 கிலோ பிரிவிலும், ஹிமான்ஷி 70 கிலோ பிரிவிலும் ஆர்எஸ்சி முறையில் சீன தைபே போட்டியாளர்களை தோற்கடித்தனர். 75 கிலோ பிரிவில் ஜோதி எதிர்கொண்ட துர்க்மெனிஸ்தான் போட்டியாளர் தகுதிநீக்கம் செய்யப்பட்டதால், ஜோதி வென்றதாக அறிவிக்கப்பட்டார்.

80+ கிலோ பிரிவில் குர்சீரத் 4-0 என கஜகஸ்தான் போட்டியாளரை வெல்ல, ஒரே தோல்வியாக 50 கிலோ பிரிவில் ஓவி 2-3 என உஸ்பெகிஸ்தான் வீராங்கனையிடம் தோற்றார். இதனிடையே ஆடவருக்கான 44-46 கிலோ பிரிவில் நரேந்திர குமார் நெல்லா "ஆர்எஸ்சி' முறையில் ஜோர்டன் வீரரை சாய்த்தார்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

ஆசிய யு15, 17 குத்துச்சண்டை: இந்தியாவுக்கு 27 பதக்கங்கள் உறுதி

ஆசிய யு15, 17 குத்துச்சண்டை: இந்தியாவுக்கு 27 பதக்கங்கள் உறுதி

ஆசிய யு15, 17 குத்துச்சண்டை: இந்திய அணியினா் அபாரம்

ஆசிய யு15, 17 குத்துச்சண்டை: இந்திய அணியினா் அபாரம்

ஆசிய குத்துச்சண்டை: விஸ்வநாத் சுரேஷ் சாம்பியன்

ஆசிய குத்துச்சண்டை: விஸ்வநாத் சுரேஷ் சாம்பியன்

ஆதித்யா அதிரடி வெற்றி: காலிறுதிக்கு தகுதி

ஆதித்யா அதிரடி வெற்றி: காலிறுதிக்கு தகுதி

வீடியோக்கள்

”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK
வீடியோக்கள்

”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |
வீடியோக்கள்

Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK
வீடியோக்கள்

சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK

தினமணி செய்திச் சேவை

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK
வீடியோக்கள்

தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

16 மணி நேரங்கள் முன்பு