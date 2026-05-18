விளையாட்டு துளிகள்...

ரிஷப் பந்த் பேட்டிங்கில் கூடுதல் கவனம் செலுத்தும் வகையில், இந்திய டெஸ்ட் கிரிக்கெட் அணியின் துணை கேப்டன் பொறுப்பிலிருந்து அவா் விடுவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
உஸ்பெகிஸ்தானில் நடைபெற்ற, மத்திய ஆசியா மற்றும் தெற்காசியா அளவிலான ரக்பி 7ஸ் போட்டியில் இந்திய ஆடவா் அணி வெள்ளிப் பதக்கம் வெல்ல, இந்திய மகளிா் அணி 4-ஆம் இடம் பிடித்தது.
உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டில் 23 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான ‘ஸ்டேட் ஏ சாம்பியன்ஷிப்’ கிரிக்கெட் போட்டியை, வரும் சீசனில் இருந்து 50 ஓவருக்கு பதிலாக, 20 ஓவா் போட்டியாக நடத்த பிசிசிஐ யோசித்து வருகிறது. அதற்காக மாநில சங்கங்களின் கருத்துகளை கேட்கவுள்ளது.
குஜராத்தில் நடைபெற்ற ஆசிய பளுதூக்குதல் சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்தியா 1 வெள்ளி, 10 வெண்கலம் என 11 பதக்கங்களுடன் 11-ஆம் இடம் பிடித்து நிறைவு செய்தது.
18 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான ஹாக்கியில், இந்திய ஆடவா் (1-3) மற்றும் மகளிா் (1-4) அணிகள், ஆஸ்திரேலியாவிடம் தோல்வி கண்டன.
