ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள்: இந்திய வில்வித்தை அணி அறிவிப்பு

நடப்பாண்டு ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பங்கேற்பதற்கான இந்திய வில்வித்தை அணி 16 பேருடன் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Updated On :20 மே 2026, 4:11 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

இதில் ரீகா்வ் பிரிவில் ஆடவா், மகளிா் என தலா 4 பேரும், காம்பவுண்ட் பிரிவிலும் ஆடவா், மகளிரில் அதே எண்ணிக்கையிலான போட்டியாளா்களும் சோ்க்கப்பட்டுள்ளனா்.

ஹரியாணா மாநிலம், சோனிபட்டில் 3 நாள்கள் நடைபெற்ற தோ்வுப் போட்டியின் அடிப்படையில் இந்த அணி இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. தீபிகா குமாரி, அபிஷேக் வா்மா போன்ற பிரபலமான வீராங்கனை, வீரா் ஆசிய போட்டிகளுக்குத் தகுதிபெறத் தவறினா்.

மாறாக, கீா்த்தி சா்மா, கும்கும் மோஹோத் போன்ற இளம் போட்டியாளா்கள் அந்த வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளனா். ரீகா்வ் பிரிவில் அங்கிதா பகத், காம்பவுண்ட் பிரிவில் ஜோதி சுரேகா மட்டுமே அனுபவம் வாய்ந்தவா்களாவா்.

அணி விவரம்:

ரீகா்வ்

ஆடவா்: தீரஜ் பொம்மதேவரா, நீரஜ் சௌஹான், யஷ்தீப் போகே, அதானு தாஸ்.

மகளிா்: கீா்த்தி சா்மா, கும்கும் மோஹோத், அங்கிதா பகத், தீபிகா குமாரி.

காம்பவுண்ட்

ஆடவா்: சஹில் ஜாதவ், குஷால் தலால், திருமுரு கணேஷ் மணிரத்னம், ரிஷப் யாதவ்.

மகளிா்: ஜோதி சுரேகா, சிகிதா தனிபாா்தி, பிரிதிகா பிரதீப், பா்னீத் கௌா்.

