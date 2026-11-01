டெர்பியில் ஏசி மிலன் (8-0) ஆதிக்கம்..! டியாகோ மொரேரா அசத்தலால் இன்டர் மிலனை வீழ்த்தியது!
இத்தாலியின் சீரிஸ் ஏ கால்பந்துத் தொடரில் இன்டர் மிலனை வென்ற ஏசி மிலன் குறித்து...
கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் தியாகோ மொரேரா மற்றும் ஏசி மிலன் வீரர்கள் - படங்கள்: எக்ஸ் / ஏசி மிலன்
இத்தாலியில் நடைபெறும் சீரிஸ் ஏ கால்பந்துத் தொடரில் ஏசி மிலன் அணி தனது சொந்த மண்ணில் டெர்பி அணியான இன்டர் மிலனை 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் வென்றது. இன்டர் மிலனுக்கு எதிராக தோல்வியே சந்திக்காமல் ஏசி மிலன் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.
இந்தப் போட்டியில் வென்றதன் மூலம் புள்ளிப் பட்டியலில் நான்காம் இடத்துக்கு முன்னேறியது. கோமோ அணி ஐந்தாம் இடத்துக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது.
ஏசி மிலன் அணி தனது சொந்த மண்ணில் அதன் டெர்பி அணியான இன்டர் மிலன் உடன் மோதியது. இந்தப் போட்டியில் நான்காவது நிமிஷத்திலேயே கிறிஸ்டியன் புலிஸ்டிக் கோல் அடித்தார்.
அடுத்ததாக ரேபியாட் 10ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடிக்க, ஏசி மிலன் 2-0 என முன்னிலை வகித்தது. இன்டர் மிலனின் பஸ்டோனி 22ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்து 2-1 என மாற்றியது.
அடுத்ததாக 43ஆவது நிமிஷத்தில் டியாகோ மொரேரா கோல் அடித்தார். முதல் பாதியின் முடிவில் 3-1 என இன்டர் மிலனின் முன்னிலை வகித்தது.
இரண்டாம் பாதியில் இரு அணிகளும் எவ்வளவு முயற்சித்தும் கோல் அடிக்காமல் சென்றன. இறுதியில் இன்டர் மிலன் 3-1 என வென்றது.
இந்தப் போட்டியில் 2 அசிஸ்ட், ஒரு கோல் அடித்த டியாகோ மொரேரா ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றார். இந்த வெற்றியின் மூலமாக ஏசி மிலன் நான்காவது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது.
இன்டர் மிலனுக்கு எதிரான கடைசி 8 போட்டிகளில் ஏசி மிலன் தோல்வியே சந்திக்காமல் 6ல் வெற்றியும் 2ல் சமனையும் சந்தித்துள்ளது.
â Inter 1-2 Milan— AC Milan (@acmilan) October 31, 2026
â Inter 2-3 Milan
ð¤ Milan 1-1 Inter
ð¤ Milan 1-1 Inter
â Inter 0-3 Milan
â Inter 0-1 Milan
â Milan 1-0 Inter
â Milan 3-1 Inter
Eight derbies unbeaten in all competitions ð pic.twitter.com/dHhtqAuRw0
Have no fear, AC Milan is here ð pic.twitter.com/eiY6FM7A58— AC Milan (@acmilan) October 31, 2026
Summary
Pulisic and Moreira shine in AC Milan derby win, Ruben Amorium rise as coach
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