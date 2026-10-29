கோல் அடிக்காத மெஸ்ஸி: 90ஆவது நிமிஷத்தில் ஆட்டத்தை சமன்படுத்திய இன்டர் மியாமி!
எம்எல்எஸ் தொடரில் இன்டர் மியாமி - சின்சினாட்டி மோதிய போட்டி குறித்து...
இன்டர் மியாமி அணியினருடன் லியோ மெஸ்ஸி - AP
அமெரிக்காவில் நடைபெறும் எம்எல்எஸ் தொடரில் இன்டர் மியாமி - சின்சினாட்டி மோதிய போட்டி 2-2 என சமனில் முடிவடைந்தது. இந்தப் போட்டிக்குப் பிறகு இன்டர் மியாமி மூன்றாமிடத்தில் இருக்கிறது.
இன்டர் மியாமி அணி தனது சொந்த மண்ணில் சின்சினாட்டி உடன் மோதியது. இந்தப் போட்டியில் முதல் பாதிவரை யாரும் கோல் அடிக்காமல் இருந்தார்கள்.
இரண்டாம் பாதியில் லூயிஸ் சௌரஸ் 61ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்தார். பின்னர், சின்சினாட்டி அணியினர் 80, 86ஆவது நிமிஷங்களில் கோல் அடித்து 2-1 என முன்னிலைப் பெற்றனர்.
போட்டியின் 90ஆவது நிமிஷத்தில் ரிக்கெல்மே ஃபிலிப்பி கோல் அடித்து 2-2 என சமன்படுத்தினார். இந்தப் போட்டியில் மெஸ்ஸி ஒரு கோல் கூட அடிக்கவில்லை; மாறாக அவருக்கு யெல்லோ கார்டு அளிக்கப்பட்டது.
இன்டர் மியாமி 58 சதவிகித நேரம் பந்தை தங்கள்வசம் வைத்திருந்தார்கள். 681 பாஸ்களை 91 சதவிகித துல்லியத்துடன் செய்தார்கள். 9 ஃபௌல்களை செய்த இன்டர் மியாமி அணியினர் மூவருக்கு தலா ஒரு யெல்லோ கார்டுகளையும் பெற்றார்கள்.
இன்டர் மியாமி அணியின் லூயிஸ் சௌரஸ் ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றார். இந்தப் போட்டிக்குப் பிறகு புள்ளிப் பட்டியலில் இன்டர் மியாமி மூன்றாமிடத்தில் இருக்கிறது. நாஷ்வில்லி முதலிடமும் நியூ இங்கிலாந்து இரண்டாமிடமும் வகிக்கிறது.
இன்டர் மியாமி அணி ஏற்கெனவே ஃபிளே ஆஃப்ஸுக்குத் தகுதி பெற்றுள்ளது. ஆனால், இந்த முறை சப்போர்ட்டர்ஸ் ஷீல்ட் வெல்லாமுடியவில்லை. நாஷ்வில்லி அந்த விருதினை உறுதி செய்துள்ளது.
கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் லூயிஸ் சௌரஸ் - AP
Summary
Lionel Messi goes scoreless, Inter Miami needs late goal to tie Cincinnati 2-2
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