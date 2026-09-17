The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சமூக ஏற்றத்தாழ்வுகளுக்கு எதிராக வாழ்ந்தவர் பெரியார்! அண்ணாமலை புகழாரம்!முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் சுதர்சன நாச்சியப்பன் காலமானார்!பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் விஜய் பிறந்தநாள் வாழ்த்துமதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு - டிரோன் மூலம் புனித நீர் தெளிப்பு!மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து குறைந்தது!லண்டன் பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு சென்னை திரும்பினார் முதல்வர் விஜய்!‘பெரியார் விதைத்த சமூகநீதியின் விதைகள் தழைத்தோங்கட்டும்!’ - முதல்வர் விஜய்மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் கோயில் குடமுழுக்கு கோலாகலம்!மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயிலில் இன்று குடமுழுக்குஇன்று பிரதமா் மோடி பிறந்த நாள்: வாரணாசியில் பிரம்மாண்ட விழாஇன்று சென்னை திரும்புகிறாா் முதல்வா் விஜய்!கைதிகளைக் கண்காணிக்க ஆயுதப் படைக் காவலா்கள் சீருடையில் கேமரா

மெஸ்ஸி மேஜிக்: சாம்பியன்ஸ் கோப்பையை முதல்முறையாக வென்ற இன்டர் மியாமி!

சாம்பியன்ஸ் கோப்பையை முதல்முறையாக வென்ற இன்டர் மியாமி அணி குறித்து...

Inter Miami's Lionel Messi, center, celebrates with his teammates after defeating Cruz Azul in the Campeones Cup soccer match, Wednesday, Sept. 16, 2026, in Miami. (AP Photo/Lynne Sladky)

சாம்பியன்ஸ் கோப்பையுடன் இன்டர் மியாமி வீரர்கள். - படம்: ஏபி

Published On :

அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் மெக்சிகோ நாட்டின் சாம்பியன்களுக்கு இடையே நடைபெறும் சாம்பியன்ஸ் கோப்பையை இன்டர் மியாமி அணி முதல்முறையாக வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.

இந்தப் போட்டியில் லியோனல் மெஸ்ஸி ஒரு கோல், ஒரு அசிஸ்ட் செய்து ஆட்ட நாயகன் விருது வென்றுள்ளார். இந்த வெற்றியுடன் மெஸ்ஸி தனது 49ஆவது கோப்பையைப் பெற்று யாருமே நெருங்காத இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளார்.

எம்எல்எஸ் மற்றும் லிகா எம்எக்ஸ் சாம்பியன்கள் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மோதும் இந்த சாம்பியன்ஸ் கோப்பை 2018 முதல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. இந்தப் போட்டி இன்று அதிகாலை தொடங்கியது.

இன்டர் மியாமி அணி தனது சொந்த மண்ணில் க்ரூஸ் அஜுல் அணியுடன் மோதியது. இந்தப் போட்டியில் 24ஆவது நிமிஷத்தில் லூயிஸ் சௌரஸுன் அசிஸ்ட்டில் மெஸ்ஸி கோல் அடித்தார்.

அடுத்தாதாக இரண்டாம் பாதியில் 81ஆவது நிமிஷத்தில் மெஸ்ஸி அசிஸ்ட்டில் காஸிமிரோ கோல் அடித்து அசத்தினார். இறுதியில் இன்டர் மியாமி 2-0 என அபார வெற்றியைப் பெற்றது.

இந்தப் போட்டியில் இன்டர் மியாமி 6 ஷாட்டுகளில் 3 முறை மட்டுமே இலக்கை நோக்கி அடித்தது. க்ரூஸ் அஜுல் 17 ஷாட்டுகளில் 7 முறை இலக்கை நோக்கி அடித்தும் ஒரு கோல்கூட கிடைக்காதது குறிப்பிடத்தக்கது.

இன்டர் மியாமி அணி முதல்முறையாக இந்த சாம்பியன்ஸ் கோப்பையை வென்றுள்ளது. கடந்த சீசனில் முதல்முறையாக எம்எல்எஸ் கோப்பை வென்றதும் கவனிக்கத்தக்கது.

Summary

Messi Magic: Inter Miami wins the Campeones Cup aka Champions Cup for the first time!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

நாஷ்வில் அணிக்கு எதிராக கோல்: எம்எல்எஸ் தொடரில் வரலாற்றுச் சாதனை படைக்க காத்திருக்கும் மெஸ்ஸி!

நாஷ்வில் அணிக்கு எதிராக கோல்: எம்எல்எஸ் தொடரில் வரலாற்றுச் சாதனை படைக்க காத்திருக்கும் மெஸ்ஸி!

மெஸ்ஸி அசிஸ்ட்: சமனில் முடிந்த இன்டர் மியாமி ஆட்டத்தில் வெடித்த மோதல்!

மெஸ்ஸி அசிஸ்ட்: சமனில் முடிந்த இன்டர் மியாமி ஆட்டத்தில் வெடித்த மோதல்!

4 கோல்கள், 1 அசிஸ்ட்; மெஸ்ஸியின் மாஸ்டர்கிளாஸ்..! இன்டர் மியாமி மிகப்பெரிய வெற்றி!

4 கோல்கள், 1 அசிஸ்ட்; மெஸ்ஸியின் மாஸ்டர்கிளாஸ்..! இன்டர் மியாமி மிகப்பெரிய வெற்றி!

மெஸ்ஸி முயற்சிகள் வீண்: முதலிடத்துக்கான ஆட்டத்தில் தோல்வியுற்ற இன்டர் மியாமி!

மெஸ்ஸி முயற்சிகள் வீண்: முதலிடத்துக்கான ஆட்டத்தில் தோல்வியுற்ற இன்டர் மியாமி!

விடியோக்கள்

வெளியானது பத்தா டீசர்!

வெளியானது பத்தா டீசர்!

வெளியானது சண்டக்காரி ஸ்னீக் பீக்!

வெளியானது சண்டக்காரி ஸ்னீக் பீக்!