The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
குட்கா முறைகேடு வழக்கில் சாட்சி விசாரணை எப்போது? சிபிஐக்கு சிறப்பு நீதிமன்றம் கேள்விசென்னையில் உச்ச நீதிமன்றக்கிளையை அமைத்திட வேண்டும்: பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்!எம்எல்ஏக்களை வாங்கத் தெரிந்த முதல்வருக்கு வெங்காயம் வாங்கத் தெரியாதா? உதயநிதி கேள்விடிரம்ப்புக்கு அதிர்ச்சி! அமெரிக்க செனட், பிரதிநிதிகள் சபையை கைப்பற்றியது ஜனநாயகக் கட்சி!!அமெரிக்க தேர்தலில் இந்திய வம்சாவளி விவேக் ராமசுவாமி தோல்வி!நான் போட்டியிட்டிருந்தால் இமாலய வெற்றி பெற்றிருப்போம்! டிரம்ப்டிரம்ப்பின் குடியரசு கட்சிக்கு அதிர்ச்சி: செனட் சபையைக் கைப்பற்றியது ஜனநாயக கட்சி!தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயர்வு! இன்றைய (நவ. 4) நிலவரம்!ரூ. 100-க்கு 10 காய்கறிகள்: வெற்றி சிறப்பு காய்கறி தொகுப்புத் திட்டம்!இடைக்காலத் தேர்தல்: டிரம்ப்பின் குடியரசுக் கட்சிக்கு பெரும் பின்னடைவு!நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள்: இந்திய அணி டாஸ் வென்று பந்துவீச்சு!தேனி, கோவை மாவட்டங்களில் இன்று பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புகுரூப் 4 தோ்வுக்கான விண்ணப்பம்: அவகாசம் நாளையுடன் நிறைவுமுரசு புயலால் இன்று 3 விரைவு ரயில்கள் ரத்து!அடுத்த பலப்பரீட்சை: இன்று முதல் ஒருநாள் கிரிக்கெட்

17 நிமிஷத்தில் 4 கோல்கள்..! சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் புதிய வரலாறு படைத்த பிஎஸ்ஜி!

சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் வரலாற்றுச் சாதனை படைத்த பிஎஸ்ஜி அணி குறித்து...

PSG's Fabian Ruiz, right, celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between Villarreal and Paris Saint-Germain in Villarreal, Spain, Tuesday, Nov. 3, 2026. (AP Photo/Alberto Saiz)

கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் பிஎஸ்ஜி அணியினர் - AP

Updated On :

சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் நடப்பு சாம்பியனான பிஎஸ்ஜி அணி 17 நிமிஷங்களில் 4 கோல்கள் அடித்து, வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது.

ஐரோப்பிய கணத்தில் நடைபெறும் மிகப்பெரிய கால்பந்துத் தொடரான சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் முதல்முறையாக முதல் 17 நிமிஷங்களில் இந்த சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் வில்லா ரியல் அணி தனது சொந்த மண்ணில் நடப்பு சாம்பியன் பிஎஸ்ஜி உடன் மோதியது. இந்தப் போட்டியில் பிஎஸ்ஜி அணியில் நட்சத்திர வீரர்கள் நான்கு பேர் இல்லாமலே களமிறங்கினார்கள்.

அப்படி இருந்தும் இந்தப் போட்டியில் பிஎஸ்ஜி அணி முதல் 17 நிமிஷங்களில் 4 கோல்கள் அடித்து வரலாறு படைத்துள்ளார்கள். ஜாவோ நவெஸ் 9ஆவது நிமிஷத்திலும், டோவோ 12ஆவது நிமிஷத்திலும், மயிலு 13ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்தனர்.

ஃபேபியன் ரூயுஸ் 17, 50ஆவது நிமிஷங்களில் கோல் அடித்தார். டேவிட் போலே 78ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்து அசத்தினார். இறுதியில் 6-0 என்ற கோல் கணக்கில் பிஎஸ்ஜி வென்றது.

வில்லா ரியல் அணி ஒருகோல்கூட அடிக்காமல் திணறியது. இதில் பிஎஸ்ஜி அணியினர் 67 சதவிகித நேரம் பந்தை தங்கள் வசம் வைத்திருந்தார்கள். 23 ஷாட்டுகளில் 12 முறை இலக்கை நோக்கி அடித்தார்கள்.

இந்த வெற்றியுடன் 4 சாம்பியன்ஸ் லீக் ஆட்டத்திலும் வென்று 12 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது. பார்சிலோனா இரண்டாமிடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது.

பிஎஸ்ஜி அணியில் டெம்பெலே, மார்க்கினோஸ், நுனோ மெண்டிஸ், க்விச்சா க்வராட்ஸ்கேலியா காயத்தினால் அணியில் விளையாடவில்லை என்பது கவனிக்கதக்கது.

Summary

PSG breaks Champions League record with four goals in first 17 minutes of mismatch at Villarreal

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

டிஃபென்டர் ஹகிமியின் ஹாட்ரிக் கோல், 2 அசிஸ்ட்..! அபார வெற்றியில் பிஎஸ்ஜி!

டிஃபென்டர் ஹகிமியின் ஹாட்ரிக் கோல், 2 அசிஸ்ட்..! அபார வெற்றியில் பிஎஸ்ஜி!

நிகோ பாஸ் ஆட்ட நாயகன்..! மான்செஸ்டர் யுனைடெட்டை வீழ்த்திய கோமோ 1907!

நிகோ பாஸ் ஆட்ட நாயகன்..! மான்செஸ்டர் யுனைடெட்டை வீழ்த்திய கோமோ 1907!

பார்சிலோனாவுக்கு முதல் தோல்வி..! பிஎஸ்ஜி அபார வெற்றி!

பார்சிலோனாவுக்கு முதல் தோல்வி..! பிஎஸ்ஜி அபார வெற்றி!

சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் ஃபெர்ரன் டோரஸ் ஹாட்ரிக் கோல்..! நடப்பு சாம்பியன் பிஎஸ்ஜி அபாரம்!

சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் ஃபெர்ரன் டோரஸ் ஹாட்ரிக் கோல்..! நடப்பு சாம்பியன் பிஎஸ்ஜி அபாரம்!

விடியோக்கள்

ஏன் இந்த பெண்ணுக்கு பாடல் வெளியீடு!

ஏன் இந்த பெண்ணுக்கு பாடல் வெளியீடு!

அம்பாசமுத்திரம் யாருக்கு ? | Seeman | Ntk | Dmk | Admk | Ambai | Byelection | Ambasamudram

அம்பாசமுத்திரம் யாருக்கு ? | Seeman | Ntk | Dmk | Admk | Ambai | Byelection | Ambasamudram