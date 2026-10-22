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நிகோ பாஸ் ஆட்ட நாயகன்..! மான்செஸ்டர் யுனைடெட்டை வீழ்த்திய கோமோ 1907!

சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியை வீழ்த்திய கோமோ 1907 அணி குறித்து...

Nico Paz, celebrating his goal, with the Man of the Match award.

கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில், ஆட்ட நாயகன் விருதுடன் நிகோ பாஸ். - படங்கள்: எக்ஸ்/ நிகோ பாஸ்

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சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் இங்கிலாந்தின் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியை 1-4 என்ற கோல் கணக்கில் இத்தாலியின் கோமோ 1907 அணி வீழ்த்தியது.

முதல்முறையாக சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் பங்கேற்றிருக்கும் கோமோ 1907 அணி பிரபலமான மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியை வீழ்த்தியிருப்பது கால்பந்து உலகில் பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஐரோப்பிய கண்டத்தில் நடைபெறும் சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்து போட்டிகள் குரூப் சுற்றுக்கான போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் கோமோ அணி தனது சொந்த மண்ணில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியை எதிர்கொண்டது.

இந்தப் போட்டியில் கோமோ அணியின் இளம் நட்சத்திர வீரர் நிகோ பாஸ் இரண்டாவது நிமிஷத்திலேயே அற்புதமான கோல் அடித்து அசத்தினார். பின்னர், 57ஆவது நிமிஷத்திலும் ஒரு கோல் அடித்தார்.

கோமோ சார்பில் 49, 76ஆவது நிமிஷங்களில் இரண்டு கோல்கள் அடிக்கப்பட்டன. இதில் நிகோ பாஸ் ஒரு அசிஸ்ட்டு செய்தும் அசத்தினார். 90+1ஆவது நிமிஷத்தில் யுனைடெட் அணிக்கு ஜிர்ஜ்கி ஆறுதல் கோல் அடித்தார்.

இந்தப் போட்டியில் 2 கோல்கள், 1 அசிஸ்ட் செய்து அசத்தியதற்காக நிகோ பாஸுக்கு ஆட்ட நாயகன் விருது அளிக்கப்பட்டது. சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் அவர் பெறும் முதல் ஆட்ட நாயகன் விருது இது என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது.

இந்த வெற்றியுடன் புள்ளிப் பட்டியலில் ஒன்பதாவது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது. மாறாக மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி 20ஆவது இடத்துக்குக் கீழிறங்கியது. பிஎஸ்ஜி முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது.

Summary

Nico Paz scores brace as Como stun Manchester United 4-1 in Champions League

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