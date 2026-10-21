பார்சிலோனாவுக்கு முதல் தோல்வி..! பிஎஸ்ஜி அபார வெற்றி!
சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் நடப்பு சாம்பியன் பிஎஸ்ஜி உடன் தோல்வியுற்ற பார்சிலோனா குறித்து...
கோல் அடித்த மகிழ்ச்சியில் பிஎஸ்ஜி அணியினர், சோகத்தில் லமின் யமால். - படங்கள்: ஏபி
சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் பார்சிலோனா கால்பந்து அணி பிஎஸ்ஜி உடன் 2-4 என்ற கோல் கணக்கில் தோல்வியுற்றது. நடப்பு சீசனில் பார்சிலோனாவுக்கு இது முதல் தோல்வி என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பாரிஸில் பல்வேறு குழப்பங்களுக்கு இடையே பிஎஸ்ஜி அணி தனது சொந்த மண்ணில் பார்சிலோனாவை எதிர்த்து விளையாடியது. ரசிகர்களும் மிகுந்த ஆவலுடன் வந்து பார்த்தார்கள்.
இந்திய நேரப்படி நள்ளிரவு 12.30 மணிக்கு இந்தப் போட்டி தொடங்கியது. இதில் டிசையர் டோவோ 38ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்து, முதல் பாதியில் பிஎஸ்ஜி அணியை 1-0 என முன்னிலைப் பெற வைத்தார்.
இரண்டாம் பாதியில் ஸவி எக்ஸ்பார்ட் 55ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்து 1-1 என சமன்படுத்தினார். அடுத்ததாக 72ஆவது நிமிஷத்தில் லூகஸ் எர்னான்டஸ் கோல் அடித்து 2-1 என பிஎஸ்ஜியை முன்னிலைப் பெற வைத்தார்.
லமின் யமால் தனியாளாக பந்தைக் கடத்திச் சென்று, சிறப்பான கோல் அடித்து பார்சிலோனாவை 2-2 என சமன்படுத்தினார். உடனடியாக பிஎஸ்ஜி பக்கம் இருந்து 81, 86ஆவது நிமிஷத்தில் கோல் அடித்து 4-2 என முன்னிலைப் பெற்றனர்.
இறுதியில் 4-2 என பிஎஸ்ஜி வென்றது. இந்தப் போட்டியில் 54 சதவிகித நேரம் பந்தை தங்கள் வசம் வைத்திருந்த பார்சிலோனா அணியினால் கோல் அடிக்க முடியவில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது.
இந்த சீசனில் பார்சிலோனா முதல்முறையாக தோல்வியுற்றுள்ளது. சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் பிஎஸ்ஜி ஹாட்ரிக் கோப்பை வெல்லும் முனைப்பில் இருக்கிறது.
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Summary
First defeat for Barcelona..! PSG's huge win!
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