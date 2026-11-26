பார்சிலோனா அபார வெற்றி: சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் நான்காம் இடத்துக்கு முன்னேற்றம்!
சாம்பியன்ஸ் லீக் தொடரில் பார்சிலோனாவின் அபார வெற்றி குறித்து...
ஆட்ட நாயகன் விருதுடன் ஆண்டனி கோர்டன், வெற்றிக் களிப்பில் பார்சிலோனா வீரர்கள் - படங்கள்: எக்ஸ் / எஃப்சி பார்சிலோனா
ஐரோப்பாவில் நடைபெறும் சாம்பியன்ஸ் லீக் கால்பந்துத் தொடரில் பார்சிலோனா அணி சாபாவை 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.
இந்த வெற்றியுடன் சாம்பியன்ஸ் லீக் புள்ளிப் பட்டியலில் பார்சிலோனா நான்காம் இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது. முன்னதாக எட்டாவது இடத்தில் இருந்ததும் கவனிக்கத்தக்கது.
அஜர்பைஜானில் பாகு ஒலிம்பிக் திடலில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில் சாபா அணியும் பார்சிலோனாவும் மோதின. இந்தப் போட்டி தொடக்கம் முதலே இருபக்கமும் பல தவறுகளுடனேயே தொடங்கியது.
பார்சிலோனா சார்பில் 31, 51ஆவது நிமிஷங்களில் ஆண்டனி கோர்டன் கோல் அடித்தார். கரிம் அடியேமி 55ஆவது நிமிஷத்திலும் கேப்ரியல் ஜீசஸ் 60ஆவது நிமிஷத்திலும் கோல் அடித்தார்கள்.
சாபா அணியில் 63ஆவது நிமிஷத்தில் ஆறுதல் கோல் அடிக்கப்பட்டது. இந்தப் போட்டியில் 66 சதவிகித நேரம் பந்தை தங்கள் வசம் வைத்திருந்த பார்சிலோனா 24 ஷாட்டுகளில் 13 முறை இலக்கை நோக்கி அடித்தார்கள்.
சாபா அணி 3 முறை மட்டுமே இலக்கை நோக்கி அடித்தார்கள். புதியதாக உருவாக்கப்பட்ட அணி சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் இடம்பிடித்ததே ஆச்சரியமாகப் பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தடுப்பாட்டத்தில் பார்சிலோனாவை விட நன்றாகவே விளையாடினார்கள்.
10 முறை இடைமறித்து, 17 முறை பந்தை கோல் அடிக்க விடாமல் தடுத்தார்கள். இந்தத் தோல்வியின் மூலமாக சாபா அணி சாம்பியன்ஸ் லீக்கில் 33ஆவது இடத்துக்குத் தள்ளப்பட்டது.
Raphinha does the honors, Gordon takes the prize. ð pic.twitter.com/po1S68kRTb— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2026
Summary
Stunning victory for Barcelona: They move up to fourth place in the Champions League!
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