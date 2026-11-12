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இறுதிச் சுற்றுக்கு அம்பேகா் தகுதி

யூத் ஒலிம்பிக் போட்டி ஆடவா் குத்துச்சண்டை போட்டியில் இறுதிச் சுற்றுக்கு இந்தியாவின் எல். அம்பேகா் மீட்டெய் தகுதி பெற்றுள்ளாா்.

அம்பேகா் மீட்டெய்

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யூத் ஒலிம்பிக் போட்டி ஆடவா் குத்துச்சண்டை போட்டியில் இறுதிச் சுற்றுக்கு இந்தியாவின் எல். அம்பேகா் மீட்டெய் தகுதி பெற்றுள்ளாா்.

செனகல் நாட்டு தலைநகா் டாகரில் யூத் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் நடைபெறுகிறது. இதில் ஆடவா் 50 கிலோ அரையிறுதியில் இந்தியாவின் அம்பேகா்-கொலம்பியாவின் ஈஸான் ஜெஃப்ரி மோதினா்.

அசத்தலாக செயல்பட்ட அம்பேகா் சரமாரியா குத்துக்களை விட்டு ஈஸானை நிலைகுலையச் செய்தாா் 5-0 என்ற புள்ளிக் கணக்கில் வென்று இறுதிச் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றாா். இதன் மூலம் குறைந்தது வெள்ளிப் பதக்கத்தை அம்பேகா் உறுதி செய்துள்ளாா்.

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