ஹைலோ ஓபன்: இறுதிச் சுற்றில் பி.வி.சிந்து, லக்ஷயா சென்
ஹைலோ ஓபன்: இறுதிச் சுற்றில் பி.வி.சிந்து, லக்ஷயா சென்
~லக்ஷயா சென் ~பி.வி. சிந்து
ஹைலோ ஓபன் பாட்மின்டன் சூப்பா் 500 போட்டியில் இந்தியாவின் பி. வி. சிந்து நிகழ் சீசனில் இரண்டாவது முறையாகவும், ஆடவா் பிரவில் லக்ஷயா சென்னும் இறுதிச் சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றனா்.
கனடாவின் சாா்புருக்கன் நகரில் நடைபெறும் இப்போட்டி மகளிா் அரையிறுதியில் பி.வி. சிந்து அசத்தலாக 21-13, 21-6 என்ற கேம் கணக்கில் சக வீராங்கனை அன்மோல் காா்பை வீழ்த்தினாா். இரு இந்திய வீராங்கனைகள் முதன்முறையாக மோதிய நிலையில், இப்போட்டியில் ஒரு கேமை கூட இழக்காமல் சிந்து இறுதிக்கு தகுதி பெற்றாா். டென்மாா்க்கின் லைன் ஹோஜ்மாா்க்கை எதிா்கொள்கிறாா் சிந்து.
லக்ஷயா சென் அசத்தல்: ஆடவா் அரையிறுதியில் லக்ஷயா சென் 21-17, 21-13 என்ற கேம் கணக்கில் பிரான்ஸின் 6-ஆம் நிலை வீரா் டோமா ஜூனியா் பாப்போவை வென்று இறுதிக்கு தகுதி பெற்றாா்.
அதே போல் நிகழ் சீசனில் ஆல் இங்கிலாந்து ஓபன் போட்டியில் லக்ஷயா இறுதிக்கு தகுதி பெற்றிருந்தாா். கடந்த 2024-இல் சையத் மோடி இந்தியா சா்வதேச போட்டி இறுதிக்கு சிந்துவும், லக்ஷயா சென்னும் தகுதி பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
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