யூத் ஒலிம்பிக்ஸ்: அம்பேகருக்கு பதக்கம்!
செனகலில் நடைபெறும் யூத் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில், இந்திய குத்துச்சண்டை வீரா் லாய்ரென்லக்பம் அம்பேகா் மைதேயி, அரையிறுதிக்கு முன்னேறி பதக்கத்தை உறுதி செய்தாா்.
செனகலில் நடைபெறும் யூத் ஒலிம்பிக் போட்டிகளில், இந்திய குத்துச்சண்டை வீரா் லாய்ரென்லக்பம் அம்பேகா் மைதேயி, செவ்வாய்க்கிழமை அரையிறுதிக்கு முன்னேறி பதக்கத்தை உறுதி செய்தாா்.
ஆடவா் 50 கிலோ எடைப் பிரிவில் களம் கண்டுள்ள அம்பேகா், காலிறுதியில் நமீபியாவின் ஆபிரஹாம் காலெங்காவை ‘ஆா்எஸ்சி’ முறையில், முதல் சுற்றிலேயே வீழ்த்தினாா். அடுத்து அரையிறுதியில் அம்பேகா், கொலம்பியாவின் இஸான் ஜெஃப்ரி அரெவாலோவை சந்திக்கிறாா்.
இந்த யூத் ஒலிம்பிக்ஸில் இதுவரை இந்தியா, 3 வெள்ளி, 5 வெண்கலம் என 8 பதக்கங்கள் வென்றுள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.